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【北水手影】逾24億南下掃貨 大手撈滙控

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中美貿談復吹淡風，恒指低開156點，開市後跌逾兩百點，但低位見買盤吸納，跌幅曾縮至26點，見25866，不過沽壓再度湧現，午後曾挫236點，見25656全日低，最終收報25682，跌210點或0.8%。

北水淨流入24.09億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

遭大摩叫沽的滙控(00005)有7.03億元淨入；友邦(01299)有2371萬元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)淨入2.37億元；平保(02318)有1514萬元淨入；國壽(02628)有2743萬元淨入；太保(02601)有3289萬元淨入；信証(06030)有3566萬元淨入。另外，平保旗下平安好醫生(01833)有4400萬元淨入。相反，招行(03968)有4.67億元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)淨流入3.17億元。相反，舜宇(02382)有1.42億元淨走；中興通訊(00763)有1429萬元淨走。

其他淨流入較高個股包括：中國移動(00941)有2379萬元淨入；華潤置地(01109)有1.38億元淨入；廣汽(02238)有6542萬元淨入；創十年新高的李寧(02331)有1378萬元淨入；南方能源(01573)有589萬元淨入。

相反，融創(01918)有9603萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、滙控、騰訊、友邦、招行、融創、中移動、平保、潤地及國壽。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、舜宇、融創、信証、廣汽、南方能源、中興、李寧、好醫生及太保。

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