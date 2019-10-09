今日 17:12
重要通告
港股直擊
美的置業(03990)公布，今年首9個月，集團合同銷售額約708億元人民幣，按年增長約21.65%；相應的已售建築面積約694.9萬平方米，增約20.89%。
美制裁8中國AI公司 商湯上榜
今日信報
港交所棄購LSE股價即彈
港股死貓彈 內需強勢防回吐
陸文
｜
今日信報
【信報月刊】憶恩師吳冠中香港情： 王懷慶…
禁蒙面法牽連廣 中美貿談難樂觀
恒昇
｜
今日信報
印度酒店OYO估值逾780億 籌F輪融資
StartupBeat
新一代抗凝血藥 助房顫患者減出血風險
廖崇瑜醫生｜ 信健康
地區化蓋全球化 在亞洲尋機遇
陳致洲
｜
財富管理
香港全球競爭力升至第三 星膺首位
香港財經 ｜ 今日 08:46
指涉新疆人權問題 美國列中國官員禁簽證黑名單
時事脈搏 ｜ 今日 06:33
曠視被納封殺黑名單 高盛研參與上市可能
港股直擊 ｜ 今日 07:40
【國際早班車】鮑威爾讚美國經濟前景 儲局將再購債擴資產
國際財經 ｜ 今日 06:25
中國譴責美國對部分官員實施簽證限制
中國財經 ｜ 今日 07:38
環時:中美新磋商不能靠用計突破
中國財經 ｜ 今日 09:38
【周期論勢】周期理論看港股見底尋寶時機
即巿股評 ｜ 今日 07:49
港鐵7車站今仍關閉 服務提早晚上8時結束
時事脈搏 ｜ 今日 06:09
溫拓思:大豆換華為或可結束中美貿戰
中國財經 ｜ 今日 10:01
【EJFQ信析】今年10月未太淡 美股托市有子彈
即巿股評 ｜ 今日 07:00
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞