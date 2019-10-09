港股直擊 即巿股評

中美再舉行貿易談判前夕，美國突制裁8間內地人工智能企業，隨後傳中方或縮短訪美行程，市場對談判結果轉悲，隔晚美股大跌，拖累港股全日挫逾兩百點收市。

受美股道指急跌逾三百點拖累，恒指低開156點報25736，開市後跌幅曾擴至逾兩百點，但低位有買盤吸納，恒指跌幅曾縮至26點，高見25866，國指更一度倒升，惟高位沽壓又再度湧現。午後跌幅更擴至236點，低見25656，更挨近全日低位收市。恒指收造25682，跌210點或0.8%；國企指數10169，跌32點或0.31%，大市成交754.43億元。

個股上升比例只得38%，下跌比例為62%。

即月期指跌205點或0.8%，報25662，低水21點，成交14.22萬張。

藍籌股普遍受壓。騰訊(00700)跌1.7%；友邦(01299)降2%，兩股合力質低恒指92點；平保(02318)跌0.3%；港交所(00388)跌0.7%；港鐵(00066)下滑0.9%；新地(00016)走低1.1%。昨日挫逾2%的領展(00823)，收市再挫2.8%，見逾八個月低；九倉置業(01997)盤中創上市新低，收挫1.9%

焦點板塊

本地銀行股：大摩將港銀評級降至「謹慎」，更叫「減持」滙控(00005)及恒生(00011)，同時調低多隻港銀目標價，銀行股齊向下，滙控跌0.6%；恒生挫3.3%；渣打(02888)跌0.9%；中銀香港(02388)降2.1%；東亞(00023)挫4.5%，創逾十年新低。

手機股：中美貿易談判難樂觀，對貿易戰敏感的手機股亦捱沽。瑞聲(02018)挫2.4%；舜宇(02382)挫3.5%，為包尾藍籌；比亞迪電子(00285)插6.8%；丘鈦(01478)挫3.1%；高偉(01415)跌1.6%；信利(00732)上月營業額下跌5%，全日瀉7.1%；鴻騰(06088)跌2.5%。

內房股：上月銷售旺，同時內地傳媒引述房企業內人士稱，不排除以價換量，並相信達至全年銷售目標的壓力不大，內房股逆市向好。潤地(01109)升2.4%，是表現最威藍籌及國指成分股；碧桂園(02007)微漲0.2%；萬科(02202)微升0.5%；融創(01918)首9月銷售額增16%，收2.2%，為升幅最大國指成分股；龍湖(00960)升1.8%；世房(00813)升2.1%；寶龍(01238)上月銷售佳，股價創新高，收市仍升2.3%。

金礦股：避險升温，資金又再次流入黃金避險，隔晚金價重上1500美元關，連帶銀價亦上揚，推動金礦及白銀相關股份逆市向好。山東黃金(01787)升4%；招金(01818)飆6.2%；紫金(02899)漲0.3%；SPDR金ETF(02840)升1.1%；中國白銀(00815)炒高6.9%；旗下金貓銀貓(01815)也飆5.5%。

焦點股份

李寧(02331)：獲大摩上調評級及目標價，股價全日漲3.9%，更錄四連升，成交有4.9億元。

百威亞太(01876)：又創新高，曾高見32.65元，全日亦升2.8%，成交有8.8億元。

碧桂園服務(06098)：早前獲瑞銀上調目標價，今日再創新高，曾見24.8元，全日飆5.2%；對手雅生活(03319)也再破頂，全日升3.5%。

美團(03690)：野村首予「買入」，目標睇107元，股價先低後高，收漲0.5%，更連升五個交易日，成交有20.9億元。