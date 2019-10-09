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【短線出招】華電福新價殘初升要睇實

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恒指今日低位是25656，險守上周五(9月4日)低位25612，該位剛好亦是目前恒指250周線重要支持所在，不宜明顯失守。

資金繼續泊向強勢股，李寧(02331)、安踏(02020)、美團(03690)、碧服(06098)、雅生活(03319)愈升愈有，可惜因為這些股份過不了估值區間這一關，未能納入恒綜強勢股名單內，可能是太嚴謹太保守了，否則今年跑贏恒指真係易過借火。第四季模擬恒綜強勢股組合中，暫時以聯塑(02128)、招金(01818)及中國燃氣(00384)表現較好。

本欄9月2日題為《H股私有化尋寶》，揀了兩隻供大家參考，分別是華電福新(00816)及新華文軒(00811)，重點是股權相對集中、高息及估值低殘，華電福新最近獲股東增持，股價升逾8%，一個月多升了一成四，可能有餘未盡，回吐可吸，且看之後能否一舉突破250天線(約1.58元)，令勢頭能量有望由弱轉強。

新華文軒9月13日勢頭能量轉強，當日股價衝高至5.85元，之後反覆回落，現報5.47元，成交較疏不利操作，但其A股股價達13.57元人民幣，H股折讓甚大，不難隨時引北水炒作，公司中期純利增兩成九至5.8億元人民幣，每股基本盈利0.4697元人民幣，已相當於去年全年每股盈利近六成二。

近期推介表現較差是東風(00489)，今日低見7.1元，較上周四介紹時低3.4%，最新報7.22元，剛好於50天線爭持，短期必須企穩，力保強勢綠燈，否則跌穿7元要止蝕，公司9月銷量持平，其實並不算差，以預測PE4倍多及派息往績，很難想把9月5至18日之升勢打回原形。

羅崇博 (杜比)

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