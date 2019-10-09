即巿股評 港股直擊

中美新一輪貿易談判將於明日展開，但美國商務部喺周一先宣布將28間中國科技公司及公安部門，列入美國出口管制黑名單；隔晚又宣布因為新疆維吾爾族及其他回教少數民族問題，對相關嘅中國官員實施簽證禁令，連官員家屬嘅赴美旅行也將受到限制。咁你美國擺咗個咁嘅姿態，中國亦唔會同你客氣，傳聞將縮短行程。本來上兩個星期市場對於今次中美貿易談判充斥住樂觀情緒，更有缸邊友以為今次係一個終結，貿易戰可以告一段落。阿Man呢就一向審慎兼保守，基於兩國喺四大原則好難達成協議之下，其實搞多N咁都次談判都未必講得掂數。

中美雙方嘅四大矛盾包括，一，貿易逆差問題，呢個係死症，無得搞；二，知識產權問題，呢個要問中國，又係無得搞；三，政策傾斜同補貼問題，兩邊都有各自補貼不同產業，有理說不清；最後係滙率操縱問題，係涉及雙方徵收關稅，一個雞先定蛋先嘅問題，即係又無得搞。咁呢四大矛盾一日解決唔倒，究竟可以點傾落去，阿Man就當然唔識拆局。

受貿易談判再添陰霾拖累，美股隔晚顯著下跌，恒指今日低開156點，一度跌211點見25682點半日低位。不過阿Man都講過25600點呢一個重要支持不容有失，其後恒指跌幅曾收窄至26點，見過25866點半日高位；國指更倒升，可惜最終又打回原形，回復跌勢。中午恒指報收25716點，跌176點；國指則跌10189點，跌12點。

大摩唱衰本地銀行，將香港銀行評級降至謹慎，仲叫減持大笨象(00005)及恒生(00011)，並調低多間本地銀行股目標價，呢個板塊無一倖免，全部插水。當中東亞(00023)跌3.5%跑第尾，恒生唔好得幾多，半日都要跌3.4%。

之前市場對貿易談判有所憧憬，手機設備股落鑊，阿Man有提醒過大家要知進退，皆因呢個板塊對貿易戰消息敏感，隨時一啖砂糖，一啖屎。今日整個板塊均告下跌。當中比亞迪電子(00285)跌半成較為慘情。

每次貿易戰有乜冬瓜豆腐，金礦股就落鑊，金價上升反映資金再度避險，金價重上1500美元，銀行亦上升，阿Man始終鍾情SPDR黃金ETF(02840)，不過相對金價呢隻ETF真係跟唔足，諗諗下去銀行直接買paper gold可能更着數。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)