即巿股評 港股直擊

連續兩日的中美第13輪高級別經貿磋商將於明天（10日）在華盛頓舉行，中國副財長廖岷率領的代表團，早在周一就與美方貿易代表展開兩日的副部級會談，為中國副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長努欽（Steven Mnuchin）分別領軍的第13輪高級別磋商做準備。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周一表示，中國近期似乎較為配合（第13輪會談），已採購一些美國農產品，並稱樂意看到北京政府的言論較以往正面，美方願意聽取中方提出的貿易條件。庫德洛接受《霍士新聞》訪問時更預期，美中本周貿易磋商，有機會取得進展。

但中美這次經貿磋商是否取得實質進展，還須總統特朗普說了才算數。侵侵較早前亦講過，中美有機會做一些非常實質的事，中方這次到美國是來達成協議的，美方將觀察是否能達成協議，又說與中國達成協議的機會很大。不過，侵侵也提到，希望中國能以人道的方式解決香港的政治抗爭，如果香港發生任何不好的事情，對中美貿易談判是不利的。

然而，中美經過共12輪的貿易談判，雙方關稅戰反而打得更加激烈，不會有人相信這次磋商能夠解決自去年7月貿易戰開打至今愈積愈多的問題。至於本港政治局勢，已於10月5日凌晨零時實施《禁止蒙面規例》（《反蒙面法》）後，仍持續有少數「蒙面」民眾四出破壞多個地鐵站等公共設施及個別商鋪，致令上周六全港市民度過有史以來「沒有地鐵服務的一天」。而10月7日《信報》引述CNBC報道，小小的香港由於持續4個月的示威衝突，已名列影響全球經濟風險的第五位。

中美短期難以達成全面的貿易協議、香港社會秩序目前仍未看到恢復平靜的曙光，相信類似財金市場例如美國CFTC的最擁擠交易（most crowded trade），已成為「最擁擠想法」（most crowded thinking），預期港股或恒指短線仍要面對most crowded thinking的壓力。

值得注意的是，每當出現最擁擠交易，就是資產價格即將面臨調整甚至轉向的時機：如果中方在新一輪談判，能夠爭取美方同意對2500億美元中國貨加徵關稅進一步推遲（原訂於本月15日實施，詳見「搏拳實錄」）；又或者本港暴力示威有所收斂，都極可能成為刺激恒指較大幅度反彈的契機。

上一篇「搏拳實錄」已指出，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，9月25日升穿反映強勢股買盤的強勢股指數後，並沒有顯著抽高，老徐已打算，若恒指再跌穿25700點、最「理想」是逼近25400至25700點的成交量密集區底就short put，現在更有意long即月26600點或26800點的價外call，博「most crowded thinking」有所舒緩。

老徐