港股直擊 即巿股評

中美即將再舉行貿易談判，但傳中方或縮短行程，市場對談判樂觀情緒消散，隔晚美股大跌，亦累港股今早曾挫逾兩百點。

受美股大跌逾三百點拖累，恒指低開156點報25736，開市後跌幅曾擴至211點，低見25682點，但低位有買盤吸納，恒指跌幅曾縮至26點，高見25866，國指更一度倒升，惟高位沽壓又再度湧現，恒指復挫逾百點，國指也要再度回落，最終恒指半日收造25716，跌176點或0.68%；國企指數午造10189，跌12點或0.12%，大市成交410.34億元。

藍籌股普遍受壓。騰訊(00700)跌1.2%；友邦(01299)降1.7%；平保(02318)跌0.4%；港交所(00388)跌1%；港鐵(00066)下滑0.3%；新地(00016)走低0.6%。昨日挫逾2%的領展(00823)，半日再挫2.5%見逾八個月低。

焦點板塊

本地銀行股：大摩將港銀評級降至「謹慎」，更叫「減持」滙控(00005)及恒生(00011)，同時調低多隻港銀目標價，銀行股齊向下，滙控跌0.5%；恒生挫3.4%，為包尾藍籌；渣打(02888)跌2%；中銀香港(02388)降2.3%；東亞(00023)挫3.5%。

手機股：中美貿易談判難樂觀，對貿易戰敏感的手機股亦捱沽。瑞聲(02018)挫3.3%；舜宇(02382)挫3%；比亞迪電子(00285)插5%；丘鈦(01478)挫3.3%；高偉(01415)跌1.6%；信利(00732)上月營業額下跌5%，中午降2.7%。

內房股：內地傳媒引述房企業內人士稱，不排除以價換量，並相信達至全年銷售目標壓力不大，內房股逆市向好。潤地(01109)升3%；中海外(00688)漲1.6%；碧桂園(02007)漲1.4%，上述三股更是表現最威藍籌；萬科(02202)升1.1%；融創(01918)首9月銷售額增16%，中午揚4.1%，為升幅最大國指成分股；恒大(03333)走高0.7%；龍湖(00960)升2.7%；世房(00813)升2.1%；寶龍(01238)上月銷售佳，股價創新高，半日升3%。

金礦股：避險升温，資金又再次流入黃金避險，隔晚金價重上1500美元關，連帶銀價亦上揚，推動金礦及白銀相關股份逆市向好。山東黃金(01787)升2.7%；招金(01818)揚4.4%；紫金(02899)漲0.3%；SPDR金ETF(02840)升0.8%；中國白銀(00815)升3%。

焦點股份

李寧(02331)：獲大摩上調評級及目標價，股價半日漲3.7%，暫錄四連升，成交有3.3億元。

百威(01876)：又創新高，曾高見32.4元，中午升幅縮至僅0.8%，成交有5.1億元。

美團(03690)：野村首予「買入」，目標睇107元，但連升四日後，中午回吐1.6%，成交有12億元。

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