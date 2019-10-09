信利(00732)上月營業額下跌5%，股價今早一度跌4.5%，低見1.07元，新造1.08元，仍降3.6%，成交金額241萬元。
集團首9個月，累計綜合營業額約160.2億元，按年增加12%；單計9月營業額約19.08億元，按年減少4.98%。
其他手機股亦受壓，瑞聲(02018)挫3.3%，為包尾藍籌；舜宇(02382)跌1.6%；比亞迪電子(00285)挫4.6%；丘鈦(01478)下滑2.3%；高偉(01415)降2.4%。
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今日 11:14 港股直擊
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集團首9個月，累計綜合營業額約160.2億元，按年增加12%；單計9月營業額約19.08億元，按年減少4.98%。
其他手機股亦受壓，瑞聲(02018)挫3.3%，為包尾藍籌；舜宇(02382)跌1.6%；比亞迪電子(00285)挫4.6%；丘鈦(01478)下滑2.3%；高偉(01415)降2.4%。
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