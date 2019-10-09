即巿股評 港股直擊

仲以為噚晚收工返屋企會好似打仗咁，落到去駁住地鐵站嘅商場，未落到梯樓落去就已經開始塞人，不過「你咁樣係唔會令到我驚」，香港人向來都迎難而上，慢慢排、慢慢入閘。

今朝望一望條街，再望望遠處見到嘅隧道情況，隧道仍舊都係慢駛，而至少屋企樓下再唔見噚日嗰種盛世。再whatsapp問問戰友Jack同同阿Jo，兩個都話路面情況良好，而我就同平時差唔多，9點40分就已經返到公司。

噚日喺[下半part]時揀咗隻恒指牛(55065)出嚟，話等5分鐘圖上見超賣先好落場。其實大市由噚日上半場抽升逾300點之後，下晝見腳軟，就咁睇賬面似乎有好多位可以將隻(55065)落場，但其實拆開5分鐘圖睇清楚，恒指喺下半場大約3點10至15分，同埋3點45分至完場呢兩段時間，SlowSTC(14,3)先至落到嚴重超賣水平，呢個時候如果將(55065)落場嘅話，就100%係要過夜。照計上述兩段時間(55065)高低位做過$0.049/$0.047同$0.046/$0.040，平均買入價就分別係$0.048同$0.043。

今朝恒指開市跌過百點，開市報25736點，惟至依家10點23分為止，恒指都已經跌少咗，依家做緊25822點，跌70點。不過(55065)證價比噚日平均買入位價低10格有多，見5分鐘圖上恒指SlowSTC(14,3)就啱啱喺10點15至20分上到50至60呢個位之後就無力再上，%K線跌穿%D線，幸好嘅係仲未出現快速下行。

趁呢段時間再睇埋恒指牛熊證街貨圖，噚日見到有新牛證上市，今日即見最貼價25700至25799點，呢度有相當於135張期指；而牛證重貨區仍然喺 25000至25099點，但就只有790張期指。

至於上方熊證最貼價就係26400至26199點，不過呢度一滴街貨都無，所以仍然可以將26200至26299點呢度視為最貼價區，呢層同噚日一樣都係重貨層，不過就無噚日過千張期指咁開心，只得852張期，但都叫做多過牛證重貨。

依家10點37分，恒指似乎再發動攻勢，依家做緊25850點，跌42點，再計計牛熊街貨中間位(26200+25799)/2=25999.5點，換言之恒指現價雖然跌少咗，但仍然挨近下方牛證街貨，更何況話就話25000至25099點呢度先至係重貨啫，但其實25500至25599點呢度都有成776張期指，講緊同現價只係相差350點就可以落得到去，沿途食埋嗰兩層(25700至25799點，同25600至25699點)街貨(分別相當於135同407張期指)，total就有1318張期指，咁咪過千囉。

又換言之，(55065)依家睇似乎有啲危險，再望多眼恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到7X水平又想再落，唯有望實少少，(55065)見好即收。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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