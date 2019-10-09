港股直擊 即巿股評

中美貿易談判前夕，雙方緊張關係升溫，港股預託證券(ADR)預示今早恒指或低開逾兩百點，或刷新超過一個月低位。

隔晚美股三大指數收市跌幅均逾1%，連續第二日下跌，美中部長級貿易談判10月10日在華府登場，不過雙方緊張關係升溫，美國政府正研究限制美國資金流入中國，以及抑制中國發展人工智能等傳言，引發投資者沽盤湧現。道指收市跌313點或1.19%報26164點，摩根大通跌逾2%，領跌道指；標普500以近全日低位收市，跌1.6%報2893點，納指跌幅達1.7%報7823點，晶片股大跌，高通插4.6%，Nvidia跌近4%，美光科技跌3.5%。美國擴大針對中國的貿易制裁黑名單，同時又傳出加緊研究限制對中國的金融投資，令中美貿易談判的樂觀情緒消散。

中概股多數收跌，阿里巴巴跌3.8%，京東跌3.9%，網易跌3.7%；人人網跌15.7%；趣頭條跌7.8%；微博跌4%；華富教育則漲18.2%，蔚來汽車漲10.32%，公司第三季度交付超過指引區間高端。

此外，美聯儲主席鮑威爾周二講話稱，美國經濟增長可以延續下去，但面臨風險，鑑於近來短期利率市場出現流動性緊張狀況，聯儲局將開始擴大資產負債表的行動。聯儲局在考慮購買國庫券，不會是量化寬鬆。鮑威爾沒有就聯儲局的短期利率計劃向投資者提供任何具體指導，只是說定於10月底舉行的會議「還有數周之遙」。他指出，聯儲局致力於支持經濟復甦，但這取決於數據，而不是預設的減息。

聯儲局官員將在10月29日至30日召開貨幣政策會議。據芝加哥商業交易所集團(CME Group)的美聯儲觀察(FedWatch)工具，投資者預測美聯儲此次減息25個基點、將利率範圍下調為1.5%至1.75%的概率為80%。

一項調查中表示，美國明年的GDP增速將跌至1.8%，或為自2016年以來首次跌破2%。在之前的調查中，對明年的普遍預期是2.1%。

紐約期油收跌0.34%报52.57美元/桶，连跌两日，美国上周API原油库存增加，但成品油库存大降。伦敦基本金属收市多数收跌，LME期铜跌0.7%报5683.5美元/吨，期镍跌1.5%。

ADR港股比例指數報25620，較周二恒指收市低272點或1.07%。夜市期指收報25700點，跌167點，低水193點。恒指昨日最多升359點，惟未能成功企穩十天線及兩萬六關，收市僅升72點報25893。留意10月4日低位25612點能否守穩，否則將刷新逾一個月低位。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.55元，較本港收市低0.9元；騰訊(00700)ADR收報318.97元，低4.83元；國壽(02628)ADR收報17.81元，低0.25元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報11.37元，低0.17元；中石油(00857)ADR收報3.94元，低0.07元；中石化(00386)ADR收報4.5元，低0.08元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.22元，高0.12元；聯通(00762)ADR收報8.25元，低0.16元；中電信(00728)ADR收報3.6元，低0.03元。

焦點股份

中國海外發展(00688)：公布今年首9個月累計合約物業銷售約2902.17億元，按年增長28.17%。

信利國際(00732)：公布今年首9個月，累計綜合營業額約160.2億元，按年增加11.99%。 單計9月，集團綜合營業額約19.08億元，按年減少半成。

耀才證券金融(01428)：預期截至9月底止中期稅後純利約2.13億元，去年同期股東應佔盈利2.41億元。

金隅集團(02009)：公布以現金17.21億元(人民幣‧下同)，向冀東水泥出售北京金隅紅樹林49%股權，預期錄得未經審核收益4.72億元。