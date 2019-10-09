即巿股評 港股直擊

上文使用神奇數字來分析恒生指數的價格水平，本文就試著用時間周期來分析一下恒生指數可能的見底時間。

在今年7月底筆者在銅鑼灣舉辦的一場讀者見面會上，與會上過百位讀者交流，當時提出了港股的下個中長期底部可能在明年即2020年4月。

這是一個從周期分析得出的結果。有長期投資股市的股民一定會心中「有數」，知道股市存在一個大約10年的周期好像87年，97年，07年均見股市瘋狂見頂然後暴跌。最近的股市頂部則出現在18年1月的33484點，大約就是07年後的10年光景，此周期又一次得到驗證。

那麽未來底部又如何測算呢？筆者嘗試從兩個角度來分析，第一個角度是通過統計重要底部之間的時間跨度，以此來估算下個重要底部出現的時間。筆者用電腦統計數據，發現港股恒生指數具有平均4年及8年半的循環周期，由上個低點即16年2月測算下個低點是2020年4月到6月，届時要留意出現重要底部。

而另一個角度，則是統計熊市的時間跨度。通過測量過往的中期跌浪，筆者發現大約是在一年左右的時間跨度。換句話說，就是由頂開始計算跌一年就差不多見底了。最近港股由18年1月見頂下跌一年後恰恰就是在19年1月重啓升浪。通過這個周期數，讓我捕捉了今年年初的大約25000點樓上開始的一波大漲至30000點。那麽同樣道理，由今年4月30000點開始的跌浪，計算一年，大約就將會是在2020年4月完結。

通過以上兩個角度，我們可以得出一個粗略的結論，就是到了2020年4月的前後兩個月時間内，假如港股尚在低位，那就是長綫投資者開始積極尋寶的時候了。

最後，相信絕大多數香港人和筆者一樣愛香港，期待有更美好的未來，相信港股也一定會走出悲觀時期的。現在保留實力，在黎明即將到來時全力擁抱未來吧！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。