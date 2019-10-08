即巿股評 港股直擊

《侏羅紀》電影系列打造迅猛龍成為聰明、兇悍和狡猾的生物。

碰巧去年上映的《侏羅紀世界：迷失國度》一張截圖最近兩天瘋傳，無他，今時今日，一家三口周末出一出街居然像與迅猛龍生死博鬥似的。

在常識而言，要強調迅猛龍(Velociraptor)不是速龍(Velocisaurus)，是兩種不同的龍。

無獨有偶，貿談、脫歐、內患，三條惡龍擋在本港投資者路上。

貿談方面，距離美國選舉愈近，雙方很難作出有建設性的協議，美方特朗普要「中國牌」打選戰；對中方而言，最好的推演是特朗普「通烏門」愈燒愈旺，貿戰對家換一個操盤者。

內患，講多勞氣，相關股仍是避之則吉，未到吸貨時。

硬脫歐震盪或提早來臨

留意脫歐方面，雖說月底是死線，不過法國總理馬克龍則表示，歐盟會在本周末決定能否達成英國脫歐協議。

另外，英國國會早前通過的《彭浩禮法案》(Benn Act)，強制首相約翰遜19日前未能與歐盟達成協議，要向歐盟申請延期。約翰遜為力抗《彭浩禮法案》，又打算入稟最高法院，允許其不申請延期脫歐。

更甚者約翰遜據報正在準備本周終止脫歐談判，把硬脫歐負責推給愛爾蘭和歐盟。所以脫歐問題，未到月尾亦會提早帶來震盪。

北愛問題再成英國絆腳石，一張北愛牌，一個遠東小城命運何等對應。

生活性服務業進一步減稅

面對三條惡龍，投資者短打不宜分太散，對象可以由國內財政部和稅務總局一份公告入手。

兩大部門發布《關於明確生活性服務業增值稅加計抵減政策的公告》，由10月1日至2021年12月31日，允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%。幅度比4月1日起實施的10%，進一步提高5個百分點。

「生活性服務業納稅人」是指提供生活服務取得的銷售額佔比超過五成，行業包括：文化體育、教育醫療、旅遊娛樂、餐飲住宿、居民日常服務和其他生活服務。

當中醫藥股今日起動，物管股早前已升一浸，港股可選教育股作跟進部署。可考慮職業教育龍頭東方教育(00667)，早前的冷敲之選科培(01890)續於4元水平整固，或儲力爆穿4.3元上市高位。

陳鎮強

信報分析員

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