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今日 18:05 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨走近1.5億 沽招行 掃騰訊

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港股假期後復市反覆靠穩，恒指高開27點，之後一度倒跌59點，低見25761，在A股帶動反彈，最多升359點，高見26180，午後升幅收窄，恒指最終收報25893點，升72點或0.28%，未能成功企穩十天線及兩萬六關。

北水淨流出1.47億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，建行(00939)淨入2.21億元；平保(02318)有4081萬元淨入；新華保險(01336)有4041萬元淨入。相反，招行(03968)有4.89億元淨走。

醫藥股跑出，中國生物製藥(01177)有5405萬元淨入。相反，石藥(01093)有3618萬元淨走；東陽光藥(01558)有1573萬元淨走；方達控股(01521)有1402萬元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)淨流入4.57億元。相反，舜宇(02382)有3491萬元淨走；金山軟件(03888)有近5700萬元淨走；中興通訊(00763)有2450萬元淨走。

其他藍籌方面，港交所(00388)淨入1722萬元；吉利汽車(00175)淨走1730萬元。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)有2357萬元淨走；華能新能源(00958)有近1.6億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、招行、騰訊、平保、吉利、港交所、融創、中生製藥、金山軟件及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、華能新能源、舜宇、融創、石藥、東陽光藥、中興、中生製藥、平保及方達。

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