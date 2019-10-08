港股直擊 即巿股評

財新中國9月服務業採購經理指數(PMI)降至7個月低，但憧憬本周中美經貿高級別談判有良好進展，港股長假後復市反覆偏好，惟未能站穩十天線(26041點)及兩萬六關。

恒指高開27點報25848，但財新中國9月服務業PMI降至7個月低，累港股一度倒跌59點，低見25761點。不過，A股向好，帶領港股止跌回升，最多升359點，高見26180，惟未能成功企穩十天線及兩萬六關。午後升幅收窄，最終升幅縮至百點內收市。恒指收造25893，升72點或0.28%；國企指數收造10201，升54點或0.53%，大市成交增至831.9億元。

個股上升比例只得46%，下跌比例為54%。

即月期指升80點或0.3%，報25867，低水26點，成交17.73萬張。

藍籌股普遍向好。滙控(00005)擬削全球1萬個職位，收升0.3%；騰訊(00700)升0.3%；工行(01398)漲1.4%；平保(02318)漲0.9%；港交所(00388)不繼續對倫交所收購，收揚2.3%；三星上季業績倒退，舜宇(02382)跌1.7%；瑞聲(02018)則降1.1%。

焦點板塊

醫藥股：表現突出，中生製藥(01177)揚2.7%；石藥(01093)飆升6.9% ，為升幅最大藍籌及國指成分股；新華製藥(00719)揚5.1%；平安好醫生(01833)漲4.1%；金斯瑞(01548)漲3.1%；三生(01530)走高3%。

內需股：續是市場焦點，美團(03690)、百威亞太(01876)及安踏(02020)齊再創新高，分別漲5.1%、3.6%和0.6%；至於李寧(02331)也升2.6%；361度(01361)漲2.9%；華潤啤酒(00291)揚3.3%；統一(00220)漲3.6%；蒙牛(02319)升2%。

地產股：受重陽長假多個商場關閉影響，相關股份普遍受壓，港鐵(00066)跌0.1%；新世界(00017)降2.5%，為包尾藍籌；新地(00016)跌1.1%；長實(01113)跌1.1%；信置(00083)跌0.9%；領展(00823)跌2.4%；太地(01972)下滑2%；九置(01997)降1.3%。

航空股：內地黃金周過後，航空股見散水，東航(00670)挫4.9%；南航(01055)及國航(00753)各挫4.2%；國泰(00293)跌3.7%。

焦點股份

吉利(00175)：獲大摩上調目標價，由5元升至8元，但續予「減持」評級，全日仍升2.6%。

優品360(02360)：多間門市遭破壞，收插9.5%，更錄六連跌。

中播控股(00471)：建議20合1，每手買賣單位維持4000股，全日大跌25.6%，成交有427萬元。

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