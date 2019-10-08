今日 16:48
重要通告
港股直擊
城建設計(01599)公布，截至9月底止，第三季重要項目中標共計9.03億元(人民幣‧下同)。
其中，勘察、設計及諮詢板塊中標8.8億元，工程總承包板塊中標2327萬元。
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