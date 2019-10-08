港股直擊 即巿股評

港交所(00388)宣布放棄收購倫交證券交易所，於倫敦上市的倫交所股價大瀉，股價最低見過6950便士，大跌6.7%，新造6986便士，仍插6.3%。

至於港交所仍造好，今朝一度升3.6%，高見234.2元，新造232.2元，仍漲2.7%，成交金額18.3億元。

港交所宣布，不會繼續收購倫交證券交易所集團，因未能說服倫交所管理層認同這願景感到失望，為了港交所股東的最佳利益，決定不再繼續對倫交所的要約。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。