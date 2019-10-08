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【異動股】復星獲滙證叫買彈逾3% 復宏漢霖尋底

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復星國際(00656)曾升3.2%，見9.81元，現升3%，成交額7250萬元。

滙證首予復星「買入」評級，目標價15.5元，較前收市價9.51元有63%潛在升幅。

旗下股份個別發展，復星旅文(01992)挫2.8%；復星醫藥(02196)升1.2%。

半新股的復宏漢霖(02696)尋底，曾挫5.6%，見42.1元創新低，現跌4%，成交額2000萬元。復宏漢霖招股價49.6元。

復藥旗下復銳醫療科技(01696)跌1.7%。

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