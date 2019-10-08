即巿股評 港股直擊

雖然隔晚美股反覆偏軟，三大指數下跌，但港股今朝未見受影響，反而跟隨內地股市做好。美股腳軟係因為市場擔心喺周四重啟嘅貿易談判或出現變數，而香港呢邊過去三日長假期亂過亂世佳人，但港股都仲可以平行時空，完全唔受影響，仲可以跟住內地股市升，又一次證明香港人搵錢大過天。

恒指高開27點，其後倒跌59點報25761點半日低位，其後內地股市帶動下回升，最多升359點，見26180點半日高位，其後升勢回順，升幅收窄。中午恒指報收25992點，升171點；國指報收10246點，升99點。喺香港出現社會運動呢幾個月以嚟，每當特首出嚟講話，港股普遍下跌，更有缸邊友笑言，特首係呢段時間嘅人肉熊證，但今日比較特別嘅係特首出嚟講嘢，個市竟如未有一如過往下跌，將唔少淡友殺過措手不及。

重磅藍籌股普遍向好，有傳聞大笨象(00005)將進行大瘦身，擬削全球1 萬個職位，半日升0.9%，不過股價唔上番60元，兼且壓喺多條移動平均線之下，走勢仍難樂觀。而騰訊(00700)半日亦升近1%，暫時騰訊股價叫守得住320元，呢個位穿得嘅話，真係大件事。港交所(00388)向倫交所求愛被拒，本來諗住加碼窮追不捨，可惜唔單止倫交所管理層請港交所食檸檬，就連倫交所股東亦唔受動搖，港交所終於放棄。之前因為收購而股價跌到一仆一碌，家下肯死心，股價反而反彈超過2%。

阿Man經常強調，長線睇好醫藥股，係因為人口老化問題，以及內地生活水平提高，對醫藥需求有增無減，即使行業需要改革，短線陣痛係可以換嚟更好錢途。之前醫藥股受政策所累下跌，但唔使三扒兩撥又上番嚟，之前一直睇好嘅龍頭中生製藥(01177)同石藥(01093)半日分別升4.3%及5.3%，而呢期就睇好三生製藥(01530)，半日升4.1%，表現亦唔錯。

除咗醫藥股之外，內需股及物管股一樣有唔錯走勢，呢兩個板塊一直唔受貿易戰影響，即使過兩日嘅貿易談判結果如何，呢幾個板塊都唔受影響，算係另類避險選擇。不過陀地地產股就大鑊少少，近日嘅社會運動不僅影響零售業務，而地產商旗下嘅商場首當其衝。仲有住宅銷售上周急跌，地產股呢期避之則吉。

不過指數走勢飄忽，港股暫時仍然喺26000附近爭持，下面25600支持位守得唔錯，但上面26200阻力仍大，跟指數糾纏冇乜着數，都係炒股唔炒市穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)