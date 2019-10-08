港股直擊 即巿股評

憧憬本周中美經貿高級別談判，加上利率期貨顯示月底聯儲局派息機會增，港股長假後復市反覆偏好，但恒指曾升359點後升幅削逾半，未能站穩十天線(26050點)及兩萬六關。

恒指高開27點報25848，但財新中國9月服務業PMI降至7個月低，累港股一度倒跌59點，低見25761點。不過，A股向好，帶領港股止跌回升，最多升359點，高見26180，惟未能成功企穩十天線及兩萬六關，隨後大市升幅更削逾半，最終恒指半日收造25992，升171點或0.67%；國企指數午造10246，升99點或0.98%，大市成交471.7億元。

藍籌股普遍向好。滙控(00005)擬削全球1萬個職位，半日升0.9%；騰訊(00700)升0.9%；工行(01398)漲1.2%；平保(02318)漲1.3%；港交所(00388)不繼續對倫交所收購，中午揚2.6%；三星上季業績倒退，舜宇(02382)跌0.7%；瑞聲(02018)則降1%；電能(00006)跌1.8%，為包尾藍籌。

焦點板塊

醫藥股：表現突出，中生製藥(01177)揚4.3%；石藥(01093)飆升5.3% ，為升幅最大藍籌及國指成分股；四環(00460)漲4.7%；金斯瑞(01548)漲3.8%；三生(01530)走高3.4%；平安好醫生(01833)漲4.1%。

內需股：續是市場焦點，美團(03690)、百威亞太(01876)及安踏(02020)齊再創新高，半日分別漲4.2%、2.8%和3.3%；至於李寧(02331)也升3.8%；特步(01368)漲1.4%；361度(01361)漲3.5%；華潤啤酒(00291)升2.4%；統一(00220)漲3.9%；蒙牛(02319)升2.2%。

物管股：維持強勢，當中雅生活(03319)及奧園健康(03662)也刷上市高位，半日分別揚2.8%和3.3%；佳兆業美好(02168)則揚5.5%；碧桂園服務(06098)升0.4%；中海物業(02669)漲1.5%。

地產股：受重陽長假多個商場關閉影響，相關股份普遍受壓，港鐵(00066)跌0.6%；新世界(00017)降1.3%；新地(00016)跌0.3%；長實(01113)跌1.1%；信置(00083)跌1.1%；領展(00823)跌1.5%；太地(01972)下滑0.4%；九置(01997)降0.4%。

焦點股份

吉利(00175)：獲大摩上調目標價，由5元升至8元，但續予「減持」評級，半日仍升2.7%。

優品360(02360)：多間門市遭破壞，中午插9.5%，暫錄六連跌。