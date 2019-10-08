港股直擊 即巿股評

依家9點27分，我喺屋企對住部電腦同源源不絕嘅車龍，真係無辦法返到公司，一眾將軍澳同事都被困，唯有同老細講「我被困，下晝先返得唔得呀？」，好彩我老細出名好人，佢只係好輕描淡寫咁覆咗我一句「No worry, take it easy」雖然呢句說話有啲變態，但我都想同我老細講句：「我愛你呀！」(而事實佢噚晚仲問我有無事，係咪喺屋企添)。

恒指正式開市，開市跌27點，報25848點，開恒指日線圖見到今日恒指粒燭企返喺保歷加通道底(25496點)高少少嘅位置，不過，見SlowSTC(14,3)%K線再度跌穿條%D線。形態上其實係有少少造緊個「圓底」出嚟嘅，不過兜唔兜得返上去，就真係要睇吓個市有無力啦。

開恒指牛熊證街貨圖，上方熊證街貨最貼價就係26200至26299點，呢度有相當於1207張期指，呢度亦都係重貨區，同現價(9點46分mark底25854點計)，大市依家要反彈346點先可以上得到呢一層嘅門口，係門口咋喎，唔係食晒喎。

至於下方牛證最貼價嘅係25600至25699點，有相當於308張期指嘅街貨，雖然唔多亦唔係重貨區(重貨區喺25000至25099點，講緊都只係得780張期指)，但同現價(用返頭先mark底嗰口價)比嘅話，若然大市稍後時間向下行多155點嘅話就到。

但問題嚟啦，上方重貨但遠，下方近但少貨；再加上日線圖亦未有明確方向，又係一個兩難局面。

指數無諗頭就嘗試向個股埋手，上個星期見價殘港鐵(00066)未有出手，因為實在搵唔到一個好位置，反映咗就算佢價殘但無力彈起嘅話，咁真係幾殘都無用；另一隻個價都殘殘地嘅就係騰訊(00700)，320蚊呢個位計埋今日都叫做守咗五日，反映有一定嘅支持，再加上條SlowSTC(14,3)落到十幾呢啲超賣位，即使佢可以再超賣落去，但再落嘅空間確實有限，可以將佢放定入個watch list度先。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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