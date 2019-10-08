港股直擊 即巿股評

內地股市長假後復市造好。港股昨日重陽節假期休市，今早升逾兩百點。

恒指高開27點報25848，之後掉頭倒跌，最多跌59點報25761，之後在內地股市造好下抽升。10時22分，恒指升246點報26067，重上10天線附近。

國企指數升124點報10272。

內地股市長假後復市，今早靠穩，上證指數現報2923，升18點或0.64%；深成指升1%。

港交所(00388)今早宣布不繼續收購倫交證券交易所集團，股價最新升2.8%報232.4元。

騰訊(00700)低開0.2%，最新倒升1.5%報327.6元。

港鐵(00066)周末歷來首次一度全線暫停服務，今早挫逾2%報42.6元，見逾八個月低位，最新跌0.7%。

傳滙控(00005)擬再裁員一萬人，股價今早低開0.3%報58.05元，最新倒升1%報58.85元。

中資金融股亦造好，工行(01398)升1.4%；建行(00939)升1%；平保(02318)升1.1%。

汽車股造好，吉利(00175)升逾4%，暫為表現最好藍籌。富豪汽車行政總裁接受外電訪問時稱，有意與吉利集團合併發動機業務。

醫藥股造好，中生製藥(01177)及石藥(01093)分別升逾3%。

美團點評(03690)再創新高，最新升3.9%報88元。