港股直擊 即巿股評

三星上季業績倒退，連累手機股逆市受壓，龍頭舜宇(02382)跌1.1%；瑞聲(02018)也降1.3%；比亞迪電子(00285)挫2.3%；鴻騰(06088)降0.6%。

不過，丘鈦(01478)仍升0.5%；高偉(01415)漲0.8%；信利(00732)無升跌。

三星電子第三季營業利潤初步料為7.7萬億元(韓圜‧下同)，較2018年同期的紀錄高位17.6萬億元，減少56.25%，但高於市場預料的7.1萬億元。

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