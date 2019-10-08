熱門：

今日 10:11 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】舜宇瑞聲逆市跌 三星上季業績倒退

放大圖片

三星上季業績倒退，連累手機股逆市受壓，龍頭舜宇(02382)跌1.1%；瑞聲(02018)也降1.3%；比亞迪電子(00285)挫2.3%；鴻騰(06088)降0.6%。

不過，丘鈦(01478)仍升0.5%；高偉(01415)漲0.8%；信利(00732)無升跌。

三星電子第三季營業利潤初步料為7.7萬億元(韓圜‧下同)，較2018年同期的紀錄高位17.6萬億元，減少56.25%，但高於市場預料的7.1萬億元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。