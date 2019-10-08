港股直擊 即巿股評

港股昨日重陽節假期休市，中港股市今日復市，A股國慶長假後走勢惹關注。本地方面，《禁蒙面法》觸發新一輪示威，留意以本港業務為主的藍籌股表現。

港股昨日重陽節假期休市，上周五美股造好，道指升372點或1.4%，報26573點，費城半導體指數上漲1.9%。蘋果急升2.8%。至於隔晚(周一)美股表現反覆回軟，美中兩國本周四舉行高層貿易談判前，投資者入市態度審慎。有報道指，中方愈來愈不情願同意達成一項美國總統特朗普所尋求的全面貿易協議，到美股中段，受到美國白宮首席經濟顧問庫德洛指，美中今次談判可能取得進展，並表示華盛頓對北京方面提出的建議持開放態度，言論稍為緩和市場緊張情緒，對美股有一定支持。道指最多跌149點，收報26478點，跌95點或0.36%；納指收報7956點，跌0.33%；標普500指數收報2938點，跌13點或0.45%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.29元，較本港上周五收市高0.04元；騰訊(00700)ADR收報321.58元，低1.22元；國壽(02628)ADR收報18.09元，高0.03元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.5元，低0.04元；中石油(00857)ADR收報3.96元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.57元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.49元，高0.49元；聯通(00762)ADR收報8.33元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.61元，高0.02元。

ADR港股比例指數報25779，較上周五恒指收市低42點或0.16%。港股上周五午跌曾插近五百點創逾一個月低，尾段跌幅收窄，收市報25821點，跌289點或1.1%。行政長官宣布，會同行政會議決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，星期六實施。新地(00016)收挫3.1%；九倉置業(01997)挫2.9%。

焦點板塊

手機設備股：有分析師指，蘋果調升部分供應商今年第4季出貨，加上iPhone 11換機需求延續，估明年第1季iPhone 總出貨量可望年增10%。野村最新上調蘋果目標價，由185美元調升至205美元，主要因為付運量分析顯示，iPhone 11需求略勝去年的型號，蘋果公司股價兩日累漲近3%。留意手機設備股特別是蘋概股表現。

焦點股份

滙控：英國傳媒報道，滙控計劃裁減1萬個職位，以削減開支，最快會在今個月公布。花旗分析員對滙控能專注於提升盈利能力表示歡迎，但面對環球低息、香港及亞洲區增長放慢等情況下，對滙控前景看法維持審慎。

酷派集團(02369)：宣布向新譽發展配售8億股，每股作價0.215元，集資1.72億元。 每股作價較上周五收市價折讓17.3%，配售股份佔擴大已發行股本13.71%。

謝瑞麟(00417)：發盈警，該公司的零售業務在具挑戰性和不明朗的市場狀況下，預計截至9月底止中期盈利按年大幅減少逾90%。