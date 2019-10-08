即巿股評 港股直擊

上周五（10月4日）恒指以26169的全日最高水平開市後反覆走軟，午間曾急跌至25612點的9月3日以來intraday低位才反彈，收報25821，跌289點或1.11%，10天線（26094點）得而復失；全周跌了133點或0.51%。

恒指上周五下午急挫，當與特區政府援引《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》（《反蒙面法》）、於10月5日凌晨實施有關，然而，早一日恒指卻因為有傳政府將宣布訂立《反蒙面法》而彈升，顯然《反蒙面法》只是市場大戶或大鱷利用來舞高及推低恒指搵食的藉口。Hayman Capital創辦人、著名對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）就指出，香港反政府示威活動愈演愈烈，導致經濟面臨嚴重下滑危機，形容香港經濟是個巨型問號（giant question mark）。

巴斯上周三在荷蘭阿姆斯特丹舉行的一個會議表示，香港經濟下行逐漸消耗着流動資金，社會動盪則刺激明顯的資金外逃，他認為香港外滙儲備在9月和10月將惡化，並預期未來12至18個月有大量資本和投資撤離香港，由於外滙儲備已不足以應對資本外流危機，最終迫使香港放棄聯繫滙率政策。

然而，金管局發言人回應，聯滙制度36年以來經歷多次經濟周期，即使過去幾年面對大量資金進出仍然運作良好，港元市場亦一直保持有序運作。金管局強調，不需要亦無意更改聯滙制度，而且在金融及銀行體系亦已建立了強大的緩衝和抗震能力，即使一旦出現存款外流，銀行也有足夠流動資金應對，加上龐大外滙基金支持聯滙制度，有能力維護香港的貨幣和金融體系穩定。

國際大鱷巴斯是有名的中國及香港大淡友，他早在2016年5月就提到，中國經濟正在硬着陸，與中國經濟關係密切的例香港及馬來西亞已開始撐不住，更指香港樓市正在倒水般急跌（free fall），揚言沽空港元及人民幣等亞洲貨幣；但有統計發現，巴斯旗下基金在該役損失慘重，2017年虧損達19%。

事實上，巴斯在2008年金融海嘯前押注美國次按（subprime mortgage）爆煲而「起朶」以來，過去十年已再沒有佳作，相反更「甩鬚」有如家常便飯，最突出的例子有：巴斯2011年開始多次在他的Hayman Capital投資通訊以及公開「預言」日本主權債務（JGB）危機，但JGB市場至今仍穩如泰山；然後就是上述2016年的「跌眼鏡」之作。

巴斯現在又推斷本港聯滙制度不保，誠如金管局之前已多次駁斥說，巴斯誤解聯滙制度及外滙基金運作。事實亦證明，聯滙制過去36年，經歷無數次的明顯資金流入和流出，始終未有一次需要re-peg更遑論解體。

再講返港股，恒指經過《反蒙面法》buy on rumor sell on fact的衝擊，仍能重上最近3個月累積的25700至26000點的成交量密集區收市，加上EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，9月25日升穿反映強勢股買盤的強勢股指數，到上周五只反覆升了7.5個百分點，至25.8%水平；恒指若再跌穿25700點、最「理想」是逼近25400至25700點的成交量密集區底，老徐就short put。

老徐