即巿股評 港股直擊

連續4個多月的繃緊社會政治狀況，已令經濟活動大幅度減少。外來遊客被近期本地的社會動盪引致不安而取消來港，酒店業首當其衝，入住率大跌，零售業也相繼萎縮。連鎖性反應，其他相關行業生意大減，只好關門結業，導致員工失業，引起百業蕭條......

香港百業蕭條

本港8月零售總銷貨值臨時估計294億元，按年急挫23%，連續7個月下跌，創有紀錄以來最大單月跌幅，亦比亞洲金融風暴期間在1998年9月錄得的跌幅更差。名貴禮物銷貨值大跌47.4%，其他普通消費貨品也有30%之跌幅。雖然9月採購經理指數(PMI)由8月的40.8升至41.5，但仍是連續18個月低於50，反映經濟活動持續收縮，營商信心依然偏弱。第3季PMI平均值是42，創近11年新低，第3季經濟按年收縮3%。

内地9月官方製造業採購經理指數由8月49.5升至49.8，是5個月以來最高，亦高於市場預期，但仍是連續5個月處於收縮水平。雖然製造業PMI仍處於收縮，但整體景氣按月改善。9月生產需求雙雙擴張，外貿狀況改善，高技術製造業持續擴張。亞洲其他地區方面，南韓9月製造業採購經理指數由8月的49跌至48，是連續第5個月低於盛衰分界線，期內新訂單指數連續第11個月收縮，反映貿易爭拗及環球增長不明朗令經濟受壓，促使企業減產及裁員。日本製造業活動亦是持續收縮，9月製造業採購經理指數終值為48.9，低於8月終值的49.3，是連續第5個月處於50以下的收縮水平，新出口訂單更錄得持續10個月的收縮。

歐美製造業景氣不濟

環球其他地區的經濟數據也不見得有何起色。歐羅區9月企業活動增長停滯，製造業活動繼續萎縮，進一步影響服務業。9月綜合採購經理指數終值由8月的51.9跌至50.1，服務業PMI終值為51.6。美國9月服務業活動為3年來最低，9月非製造業指數跌至52.6，是2016年8月後最低；9月非製造業企業活動指數跌至55.2，就業分項指數跌至50.4，創5年多新低。9月製造業指數由49.1出乎意料跌至47.8，是逾10年來最低，反映製造業活動加速收縮，市場原先估計升至50.1。

貿戰影響陸續浮現

衆所周知，所謂「中美貿戰」是美國全方位遏制中國崛起之政治戰，就像三十多年前打擊「日本經濟起飛」一樣。然而，貿易摩擦對美國經濟之影響，開始陸續浮現，特朗普也心中有數；只是爲了矇騙選民，仍硬說對美國無損。事實上，在貿易方面與所謂同盟國的關係也貌合神離。上星期，世貿裁定歐盟非法補貼法國空中巴士公司，宣布美國可以向總值75億美元的歐盟進口貨，加徵關稅，作為反制措施。特朗普連番叫好，立刻公布由今個月18日起對歐洲製造的飛機徵收一成關稅，對包括農產品及工業產品等其他產品，加徵兩成半關稅。歐盟揚言將會對美國商品徵收報復性關稅，其中包括番茄醬和遊戲機等等，新一輪的歐美貿易摩擦如箭在弦。

内政外交充滿變數

内政方面，特朗普身受「通俄門」事件困擾3年，如今再度陷入「通烏門」醜聞（在30分鐘通話紀錄中，他以曖昧的態度要求烏克蘭總統澤倫斯基調查美國總統大選勁敵拜登）。美國眾議院正式啟動對特朗普的彈刻聆訊程序，指他尋求外國支持對付政敵。外交方面，前天朝美在瑞典的「棄核工作會議」突然中斷，北韓形容談判失敗，美國卻說會面良好！這就是政治家之語言「僞術」。事實上，俄美環球政治角力仍進行得如火如荼：中東以巴局勢不穩、伊朗沙地爭霸、沙地皇朝内鬥、俄烏邊境之爭，以至美國南邊南美委内瑞拉之反對派崛起等等仍是充滿太多未知數。但是相信十月最觸目的政治事件將會是英國「脫歐」之進程能否與歐盟達成協議，是「軟」還是「硬」呢？將會帶動熱錢流竄，影響全球經濟短期走勢。

綜觀上述的混亂政治情況、低迷經濟數據、中美貿戰進展及飄忽資金流向，預計第四季股市將會極度消息化及情緒化，瘋狂地大幅度波動，充滿短線獲利機會，但切要訂下投資策略，遵守紀律，適時獲利，嚴守止蝕。若有「跳水式」下挫，不妨謀定而後動，伺機吸納國策版塊的質優股，包括供給側改革概念、一帶一路概念、内需零售、軍事工業、人工智能、高端科技、5G網絡、潔净能源及A股ETF。

黎永良