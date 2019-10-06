即巿股評 港股直擊

十一國慶長假期，A股至下周二(8日)才復市，使港股周內頓失一個追蹤目標。

過去10餘年，內地企業來港上市數目大幅增加，最新一個財政年度數據顯示，港股中約1600間企業披露了按地域劃分的營業收入，其中收入來自內地佔比(即中國營業額佔整體比例)逾五成的有超過1200間，佔上市公司過半數，而內地營收佔比九成以上的達900多間！

坊間有說法認為，內地因素逐漸主導港股，恒指已不能反映香港經濟盛衰。實況是否如此，值得商榷。

附【圖】所見，香港零售銷貨價值按年增長與恒指按年變化雖未至於亦步亦趨，但走向呈一致應異議不大；兩者歷年關連系數(coefficient of correlation)達+0.4。

換言之，迄今尚缺乏證據確認恒指走勢與香港宏觀經濟完全脫鈎。

香港抗爭活動衝突未見平息跡象，零售業前景難以樂觀，尤其內地訪港旅客數字正急速下滑，而本港零售增長與內地客數目表現關係十分密切，關連系數更高達+0.74(詳見9月4日「信圖分析」)，故此，香港零售額稍後的跌幅縱使沒有進一步擴大(緣於基數效應影響)，未來一段長時間亦難有起色。

如前文所述，香港零售增長與恒指按年變化關係密切，本港零售市道料持續不濟，港股最終必受到拖累。若從迴歸分析角度看，以8月零售額按年下挫超過23%推算，恒指或會錄得約一成跌幅；以8月份收市計，即有機會回試23000點位置；這與恒指8月29日發出「真終極死亡交叉」訊號推算的首個回吐目標也吻合(詳見8月30日和9月2日本欄)。

技術走勢方面，過去一周恒指大部分時間窄幅上落，直至星期五中午後，特首公布引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》前，恒指跌勢明顯加劇，見25612點的9月初以來低位，其後只能收復少量失地，收報25821點，剛好失守8月中至9月中小型升浪的回調61.8%支持位。現在恒指仍處2018年10月迄今大型成交密集區內波動，預料要顯著突破密集區頂部(約26500點)或跌穿底部(約25400點)，才有較明確方向。

還有一點值得留意，就是恒指與整體大市上升股份比例呈不協調。

恒指在9月26日、30日，以及10月3日(周四)均略有進賬，惟當天2400隻股份(整體大市)下跌的佔多數，上漲股份少於一半(3個交易日分別僅50%、48%和44%)。根據往績，如果港股密集出現這不協調情況，後市走勢堪憂，投資者勿掉以輕心。

信報投資研究部

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