即巿股評 港股直擊

美團點評(03690)為內地領先的生活服務電子商務平台，具全面的商戶覆蓋，與消費者連接，提供服務包括餐飲外賣、到店餐飲、酒店及旅遊預訂等。集團客戶數目持續增長，來自內地不同地域，客戶數量及質量仍有較大發揮空間。此外，該股是繼小米集團(01810)後，本港第二隻「同股不同權」的股份。

受惠於收入及毛利率提升，令餐飲外賣業務盈利急升，加上去年收購的共享單車虧損已大幅減少，上半年營業額按年上升58.9%至418.77億元人民幣，虧損由2018年同期的287.81億元人民幣，大幅收窄至5.58億元人民幣。

若只計第二季度，純利為8.76億元人民幣，去年同期則虧損77.16億元，收入上升50.6%至227.03億元人民幣。是美團自2010年成立以來，首度實現季度經營盈利，反映整體業務進一步改善，下半年業務可值憧憬。第二季度主要收入來源為餐飲外賣，分部收入上升44.2%至128.45億元人民幣，佔總收入56.6%。另外，多個核心指標見改善，平台的總交易金額增長28.7%至1592億元人民幣。

美團去年下半年起，推出餐飲外賣會員制度，有助提升客戶使用慣性。另外，隨著人工智能訂單系統，收集更多數據，有助提升配送效率，並可控制配送成本，藉以提升外賣分部的毛利率。

預期明年實現年度盈利

類似美團點評的新經濟股，由於摸索發展模式需時，前期投入金額龐大，故業務轉虧為盈成為市場關注點。美團的策略清晰、執行力強，且外賣及酒店業務能見度高，預期基本面改善下，明年可望實現年度業績扭虧為盈。

美團業務集中內地，不受本港政治和經濟氣候所影響，加上該股無疑是目前的領袖股，在市況轉弱下仍能創52周新高，後市可續維持強勢。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期美團點評2019、2020及2021年每股盈利為-0.573、0.713及1.752元人民幣，給予12個月目標價95.0港元，評級「中性偏好」。