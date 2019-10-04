港股直擊 即巿股評

市場憧憬聯儲局月底減息，隔晚美股先挫後彈。港股今早走勢窄幅，及後當局公布行政長官林鄭月娥下午3時會見傳媒，拖累恒指午後一度急插近五百點，尾市跌幅收窄。

恒指高開59點，報26169點已屬全日高，開市後表現反覆，10時半後沽壓驟增，穿兩萬六，上午最多跌185點，中午跌140點。下午後二時後曾急插497點，見25612點、創逾一個月低，之後跌幅一度縮至213點。恒指最終收報25821點，跌289點或1.1%。大市今日下跌股份比例為67%，上升股比例僅33%。

總結全周，恒指跌133點或0.5%；連跌三周累挫1531點或5.6%。

國企指數報10147點，跌73點或0.7%。國指三周累挫540點或5.1%。

大市成交額683.96億元。中港下周一(7日)重陽假期休市，兩地周二(8日)復市，同日滬深港通雙向交易恢復。

行政長官林鄭月娥宣布，今早召開特別會議，通過引用《緊急情況規例條例》的權力，訂立《禁止蒙面規例》，禁止示威人士在遊行集會期間遮閉全部或部分面容，違例者最高監禁一年，明日起實施。

美國道指期貨最新跌59點，報26120。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.4%；騰訊(00700)跌0.7%；中移動(00941)跌1.1%；銀娛(00027)跌2.7%；金沙中國(01928)跌2.3%。相反，憧憬蘋果推iPhone SE2，瑞聲(02018)逆市升3.2%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

本地股：地產股今日復受壓，新地(00016)挫2.9%；九倉置業(01997)跌2.3%；新世界發展(00017)跌1.1%；港鐵(00066)挫1.9%；恒地(00012)跌1.8%；太古地產(01972)跌1.8%。本地業務重的銀行亦受壓，滙控(00005)跌1%；恒生(00011)挫2%；中銀香港(02388)挫2.1%；渣打(02888)跌1.6%；東亞(00023)續創十年低，收市跌0.8%；大新銀行(02356)跌1.5%。零售消費股方面，利福(01212)跌1.6%；莎莎(00178)跌1.1%；必瘦站(01830)挫3.7%；優品360(02360)挫2.4%。

內房股：逆市造好，恒大(03333)銷售創單月新高，股價升5.3%；碧桂園(02007)9月銷售按年升40.4%，股價升2.8%，全周連升4個交易日累漲5.2%為表現最好藍籌；合景泰富(01813)9月預售額按年增66.59%，股價飆4.8%。另外，融創(01918)升1.7%；中海外(00688)升0.6%；金茂(00817)升1.3%。物管股亦走高，碧桂園服務(06098)升1.3%；奧園健康(03662)創新高，收市升0.6%；彩生活(01778)升1%；中海物業(02669)升2.3%；雅生活(03319)升1.2%，全周急升16.5%。

內需股：延續強勢，百威(01876)創新高，收市升3%；美團(03690)亦創新高，收市升2.8%；海底撈(06862)升2.5%；中國食品(00506)升1.8%；華潤啤酒(00291)升1.1%；青島啤(00168)升0.5%；統一(00220)升0.7%。體育用品股方面，安踏(02020)破頂，收市升0.9%；李寧(02331)升1.5%。

風電股：華能新能源(00958)獲母公司溢價約18.73%提私有化，股價飆11.6%，成交額8.57億元。其他風電股亦造好，龍源電力(00916)升3%；大唐新能源(01798)飆6.7%；華電福新(00816)升1.5%；設備股金風(02208)升2.4%。

焦點股份

信達生物製藥(01801)：配股上板，股價曾挫5.9%，收市跌3%，成交達28.7億元。集團先舊後新配售9700萬股，每股24.6元，較前收市折讓約6.8%。

細股：多股逆市落鑊，雅高(03313)急彈31%；中國環保科技(00646)彈30.4%；應力控股(02663)盈喜，曾飆46%，收市升16%；港大零售(01255)拓互聯網醫院，收市升16.3%；創陞(02680)創新高，收市升14.3%；恒騰網絡(00136)彈12.8%；華僑城(03366)母企受惠黃金周，炒高13%。

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