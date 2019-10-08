即巿股評 港股直擊

讀者伍先生問:「想問中國銀行(03988)3.28元買入，想放到退休，約25年，長揸，求穩定，可否選這股？」(周五收報3.06元，跌0.6%)

黃偉豪 中民證券(香港)研究部董事

「以選股角度而言，中國銀行作為退休投資股份並無選錯，因為該股屬收息股之一，以現價計股息率達7厘，股息率屬吸引水平。不過如果是作退休投資之用，兼已訂下了十多二十年的投資期，其實不需將全部資金單獨押注在同一隻股份之上，同時持有4至5隻股份以分散風險，並平均分配每隻股份的注碼，會是較佳做法。作為退休投資，揀選中行之餘，其餘資金可投放在其他類別的收息股之上，讀者不妨留意一下內地或本地公用股。雖然中行股息率不俗，惟整體盈利增長料不會特別快或特別多，股價未來上升空間有限，亦要注意一旦內地經濟出現風險，其股價未來有可能下跌。但如果讀者是長線持有的話，則毋須太擔心股價短期波動。」

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理

「若閣下要長揸一段時間，個人偏向不要只選擇一只股票，特別是有高息陷阱的內銀股。該批股份自上市以來，一直以高息低估值作賣點，但股價近年只是浮浮沉沉，主因銀行作為百業之母，與國內經濟敏感度高，市場擔心增長放緩令內銀資產質素惡化，盈利長期維持低增長甚至倒退，吸引力自然下降。若要採取buy and hold策略，不妨留意近年銳意發展內地市場的領展(00823)，另旗下物業較多坐落屋邨，受本港政治事件令旅客減少影響較少，中長線前景仍較健康。而業務向來穩定的香港寬頻(01310)及香港電訊(06823)亦是不俗的選擇，前者近年積極併購，成功拓展業務版圖；後者則具備5G概念，而資本開支可控，料不會對派息構成影響。」

呂梓毅 信報首席經濟及策略師

「作為長期投資首要考慮的因素，這間企業前景如何，是否值得長線投資（這裏假設長線投資年期不少於五年），例如，你不會選擇一些式微的行業作長線投資，例子，如媒體或廣播行業。內銀股的前景如何？個人認為不太樂觀。在市場繼續不開放的假設下，內銀股存在甚多政策貸款，不良貸款的數字究竟有多少，外國投資者也沒有一個可以說得準，所以內銀股的估值，一直都會較外國銀行為低。事實上，你可以見到內銀股的股息率，較長時間可以維持4%以上偏高水平。若然中美貿易戰全面爆發，內銀股的前景相信有一段頗長的時間不宜看好。至於在市場開放的假設下，例如，中美貿易談判結果，最終達成協議，中央要開放金融市場予外國投資者，內銀股的前景亦不敢樂觀，因為內銀的競爭優勢給比下去。簡言之，從長線角度看，個人不會考慮中行作為長線投資。」

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