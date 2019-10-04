即巿股評 港股直擊

隔晚美股經過兩日急挫後，終於見反彈，由於三個主要指數都逼近重要支持位，作出技術反彈亦好合理。至於港股呢，唔知係咪噚日午後彈咗先，今早高開低走，表現麻麻。恒指高開59點，報26169點，但阿Man都講過26200-26300阻力唔少，港股升唔得幾多已迅速回落。二萬六關得而復失。半日最多跌185點，見半日低位25924點。恒指中午報收25969點，跌幅略為收窄至140點；國指則跌42點，報收10178點。

其實噚日午後港股突然拗腰倒升，有缸湖傳聞話係因為政府有意引用《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)為禁蒙面即時立法，香港有望解決當下亂局，所以港股要倒升賀一賀。若然呢個真係噚日港股反彈嘅原因，阿Man真係接受唔倒囉。9月初當政府宣布撤回《逃犯條例》修訂，港股即急升千點，呢個還可以理解，話晒政府都叫做回應咗示威者嘅其中一個訴求。但噚日話通過禁蒙面法令個市回升，就真係講唔過去。阿Man先唔講禁蒙面有乜嘢負面影響先，但要透過引入《緊急法》嚟通過禁蒙面，咁就真係大件事。

大家不妨去政府官方網頁，睇法清《緊急法》內容先，「在行政長官會同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。」呢一點嘅意思係，阿特首加埋佢行政會議班馬仔，幾乎可以想點就點，以有關可以訂立嘅規例就有就N咁多點，真係由A至N咁多點。其中一點睇到阿Man心驚驚嘅係，A點嘅【對刊物、文字、地圖、圖則、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制】；以及F點嘅對【財產及其使用作出的撥配、管制、沒收及處置】。點解呢，因為呢兩點係相當切身嘅問題，A點一旦實施，阿Man可能連寫篇稿都冇自由，或者用社交平台都冇自由；至於F點講到財產喎，有邊個唔驚，特首可以管埋你啲錢呀喂，大佬，係人都驚啦。

正正因為《緊急法》有咁嘅內容，引用起上嚟可以話係核彈級手段，尤其係錢銀財產受到威脅，對自由資本市場係嚴重打擊。當然刻下講緊只係藉此通過禁蒙面法，但之後呢? 喺龍門任人擺嘅情況下，外資會唔會擔心而加快撤離，甚至一走了知? 既然咁多不明朗同不穩定因素存在，點解個市會因為咁而回升呢……可能今日有人睇清楚之後，港股回番好正常，就唔唔大跌，都唔會因為咁而升呀。

至於落實引入《緊急法》後會點，阿Man冇水晶球答你唔倒，但純睇技術走勢的話，一日恒指仍守住25600至25700，而上面26200至26300阻力又唔破的話，咪行住Range先囉。只係今日又到周末前夕，加上外面傳得沸騰引入《緊急法》而通過禁蒙面法最快呢兩日實施，咁大個不明朗因素，係咪食住花生唔做嘢穩陣啲呢??

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)