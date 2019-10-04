隔晚美股先挫後彈，市場憧憬聯儲局月底減息。港股今早高開低走，半日跌穿兩萬六水平。
恒指高開59點，報26169點屬半日高，開市後表現反覆，10時半後沽壓轉強，穿兩萬六，最多跌185點，見25924點半日低。恒指中午收報25969點，跌140點或0.5%，大市成交額334.18億元。
國企指數報10178點，跌42點或0.4%。
藍籌股方面，友邦(01299)和騰訊(00700)跌約0.4%；中移動(00941)跌0.8%。本地地產股復受壓，新地(00016)挫1.8%；九倉置業(01997)和新世界發展(00017)跌約1.1%；港鐵(00066)挫1.1%。相反，瑞聲(02018)升1.9%；舜宇(02382)升0.2%。
焦點板塊
內房股：今早逆市造好，恒大(03333)銷售創單月新高，半日升3.6%；碧桂園(02007)9月銷售按年升40.4%，半日升3%；合景泰富(01813)9月預售額按年增66.59%，半日飆4.8%。另外，融創(01918)升2.4%；中海外(00688)升0.6%；龍光(03380)升2.8%；佳兆業(01638)升2.9%；金茂(00817)升2.7%。物管股亦走高，碧桂園服務(06098)升1.9%；奧園健康(03662)創新高，半日升1.6%；彩生活(01778)升2%；新城悅服務(01755)升2.2%；中海物業(02669)升2.3%。
內需股：延續強勢，百威(01876)創新高，半日升3%；美團(03690)亦創新高，半日升2.5%；中國食品(00506)升2.6%；華潤啤酒(00291)升1.8%；H&H(01112)升1.8%；統一(00220)升1.6%。體育用品股方面，安踏(02020)破頂，半日升0.7%；李寧(02331)升1.7%。
風電股：華能新能源(00958)獲母公司溢價約18.73%提私有化，半日飆11.2%，成交額4.8億元。其他風電股亦造好，龍源(00916)升3%；大唐新能源(01798)飆6.7%；華電福新(00816)升1.5%；設備股金風(02208)升1.9%。
焦點股份
信達生物製藥(01801)：配股上板，股價曾挫5.9%，低開3.2%，半日跌2.3%，成交達27.02億元，為交投最多個股。集團先舊後新配售9700萬股，每股價格24.6元，較前收市折讓約6.8%。
應力控股(02663)：發盈喜，股價曾飆升46%，創九個月高位，半日升24%。
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