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今日 11:31 港股直擊 即巿股評

港股曾挫185點 地產股復受壓

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港股跌幅持續擴大，暫時最多跌185點，見25924點。截至上午約11時26分，恒指報25947點，跌162點或0.6%，大市成交額305.7億元。

國企指數報10170點，跌50點或0.5%。

本地地產股復受壓，新地(00016)挫1.8%；九倉置業(01997)跌0.8%；新世界發展(00017)跌0.9%。另外，港鐵(00066)挫1.4%。

多隻內需股逆市尋頂，百威(01876)、美團(03690)和安踏(02020)均創新高。

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