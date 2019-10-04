港股直擊 即巿股評

澳門在十一黃金周首兩天的旅客人數增長近9%，惟「旺丁不旺財」，濠賭股整體受壓。

金沙(01928)跌1.2%；銀娛(00027)跌0.5%；永利澳門(01128)跌1%；澳博(00880)降1.2%；新濠(00200)走低0.5%；美高梅中國(02282)跌0.2%。

博副主席兼行政總裁蘇樹輝稱，雖然十一黃金周旅客增加，酒店入住率逾九成，但收入不如預期。他指出人多了，收入亦應該好些，但事實則不是這樣。

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