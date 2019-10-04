即巿股評 港股直擊

噚日恒指拗腰嗰吓都真係嚇親唔少人，而好彩揀出嚟嘅恒指熊(56580)day trade成功。喺噚日朝早11點15分時見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到「8」字頭，再過多五分鐘已見「9」字頭，但跟手SlowSTC(14,3)就見頂回落，反而恒指就仲有得上，但都係上到11點40分到佢都頂唔順要再回，至11點55分SlowSTC(14,3)仍然見「8」字頭，喺呢段時間，其實(56580)高低位做過$0.039/$0.034，平均買入價$0.0365。

跟手講緊大約1點20分至35分，同埋2點10分至25分嘅時候，留意到恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)做咗個「雙底」出嚟，對手揸熊證嘅人嚟講的確係有啲棹忌(呢兩個字「棹忌」堅係唔識寫，我問同事Patrick，同事再幫我問Siri，所以要喺呢度比反個credit Patrick同Siri先~)；不過無為意到個「雙底」唔緊要，但呢兩個尖尖位都係超賣位，基本上day trade嚟講係可以將隻(56580)掉走，按呢兩段時間(56580)高低位分別做過$0.043/$0.039，以及$0.041/$0.0425，兩者平均價為$0.041同$0.0425，再平均價就係$0.04175，對比平均買入價$0.0365，平均賺幅為14.4%。

至於噚[下半part]講過嘅港鐵公司(00066)真係夠晒邪，呢頭上稿嗰頭就爆上，見過有新聞話因為有消息指行會今日商討引用緊急法訂立反蒙面法喎，其實蒙又點，唔蒙又點？成件事問題嘅核心根本就同蒙唔蒙面無關；若然嗌訂立反蒙面法嘅人覺得「出得嚟行就應該要堂堂正正，唔駛蒙面」嘅話，Well，站在一個對等同公平嘅層面上，麻煩搵人幫班警察喺件制服度釘返個冧把出嚟先啦，炒股、炒輪都有code啦！

講返隻港鐵先，噚日港鐵股價創逾半年新低後，就見佢價殘所以打算睇吓有無得開Call博見技術性反彈，仲揀咗隻港鐵Call(28267)出嚟，但就無set到邊個位話買入嘅，事關港鐵Call都真係二線輪。今日再開返港鐵個走勢圖，其實喺噚日10點35分開始至今，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都未試過回落到50以下水平，換言之就算一早部署定隻港鐵嘅話，基於無靚位嚟講，其實都係trade唔到。

噚日忽然一爆喚醒咗唔少投資者留意到港鐵價殘呢個事實，而噚日無追/追唔到，今日仲有無運行呢？日線圖睇港鐵連續兩日跌穿保歷加通道底部，噚日低位大陽燭一出，今日即使暫(截至10點48分止)見陰燭，但都已經激發起SlowSTC(14,3)彈返向上，連DMI嘅+DI同-DI都見有收窄嘅跡象，其實係可以繼續留意嘅。

依家10點49分，港鐵5分鐘圖上始見SlowSTC(14,3)落到30至40呢啲位，(28267)出動未？更係未啦，呢個位根本就未到一貫落場嘅買入位。真係唔好心急，尤其是對住啲二線/少少冷門嘅輪證，都係嗰句：無靚位就唔好硬入市，因為唔買係唔使死嘅。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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