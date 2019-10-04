即巿股評 港股直擊

自從中秋節過後，恒指連續出現十枝陰燭頹勢盡現，然而上周筆者透過牛熊證分布，預測恒指跌至25700點後將會覓得支持。過去一周，港股於低位出現三枝陽燭，陽燭燭身較下跌時之陰燭燭身粗壯，而該三支陽燭之低位分別為25786點、25778點及25809點，反映大市暫時的確於25700點水平覓得初步支持，與筆者上周的預測吻合。

於過去兩周，筆者先後建議投資者應趁低吸納聯想(00992)及鴻騰(06088)，聯想於9月25日至30日先後於5.15元水平整固，隨即以兩棍大陽燭抽升，累升7.5%，一舉升穿10天及20天，反映業務穩健而估值合理的股份，於橫行整固後便頭也不回地抽升，無貨底的投資者想追也難。至於鴻騰方面，筆者在上周亦提到，投資者不妨待其回調至3.2元買入。

四重磅股三好轉中

鴻騰於過去三個交易日剛好於3.2元水平築底，並於昨日呈現陽燭回升，技術層面正在改善，是時候先行買進第一注，如企穩並回升，屆時可買入第二注，早前定下的中線目標4元維持不變。要研究大市下一步走勢，必須同時觀察四隻重磅成份股滙控(00005)、騰訊(00700)、中移動(00941)及友邦(01299)表現，四股之中以中移動走勢最好，而友邦及騰訊則持續向好地改善，而滙控走勢明顯較差。

換句話說，大市短線將受制於滙控的疲弱表現，而另外三隻股份則有望輪流支撐恒指點數，結合恒指圖表分析的話，大市進一步向上反彈的力度有限，最理想的情況相信只能視20天線約26480點左右作為目標。目前不少大價股走勢正處於改善過程當中，期指炒家如要看淡，現時尚未是最佳時機。

舉個例子，單從技術走勢看，香港地產股正在好轉，長江基建(01038)、國壽(02628)、申洲(02313)以及筆者早前推薦的太古A(00019)，全部正處於走勢轉好當中，這亦解釋了造淡者暫時未是時候開工。長建似在營造圓底走勢，並開始擺脫10天及20天線，首站先試55元；申洲股價於分別於6月26日、8月5日及10月2日於99.7元、100.2元及100.2元打下三底，該水平屬較強大支持。

投資者可於申洲控股股東之減持配售價102元附近買入，短線先以20天及50天線約107元位置食胡。當走勢好轉的時候，以孖展方式炒大價股是最容易賺錢的方法。筆者本周建議投資者不妨以槓桿方式短炒國壽，銀碼一球起標。國壽自8月15日低見17.38元後反覆抽升至9月13日高位19.9元，然而好景不常，過去半個月從高位回調至9月27日及30日低位17.92元，調整幅度剛好一成。

希望賺餐午飯錢

國壽於過去三個交易日跟隨大市於低位出現三支陽燭，有望扭轉短線頹勢。上月底內地銀保監公布，今年首8個月保險業原保費收入按年增長13.1%至3.1萬億元人民幣，其中財產險原保費收入按年上升8.2%至7686億元人民幣，而人身險原保費收入則較去年同期上升14.8%至2.33萬億元。截至8月底止，保險業資金運用餘額按年大升11.7%至17.54萬億元。

保險行業宏觀因素未見重大改變，國壽股價回調至區間底部實屬吸納良機。國壽昨日收報18.18元，上升0.1%，成交金額2.8億元，現價相對今年預測市盈率(P/E)約11.3倍，而預測息率則約3.5厘，估值估理。投資者可於現價買入，是次反彈不妨以較保守的20天線約18.8元作目標，一球相當於55000股，如成功到價，不計洗費執三皮，希望搵到今個月的飯錢。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產