港股直擊 即巿股評

隔晚美股先挫後彈，在近期多個經濟數據差過預期下，市場憧憬聯儲局月底減息。另外，下周一為重陽假期，料港股小長假前欠方向。

道瓊斯工業平均指數，曾挫335點，之後反彈，收報26201點，升122點或0.47%；標普500指數收報2910點，升23點或0.80%；納指升87點或1.12%，報7872點。

數據方面，美國供應管理協會(ISM)公布9月非製造業活動指數從8月的56.4降至52.6，為2016年8月以來的最低水平，且低於預期的55；首次申領失業救濟人數21.9萬人，按周增加4000人，預期為21.5萬人。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.58元，較本港上日收市低0.27元；騰訊(00700)ADR收報326.83元，高1.63元；國壽(02628)ADR收報18.27元，高9仙；中海油(00883)ADR收報11.72元，低2仙；中石油(00857)ADR收報4.03元，無升跌；中石化(00386)收報4.66元，低1仙；中移動(00941)ADR收報66.07元，高0.32元；聯通(00762)ADR收報8.43元，低2仙；中電信(00728)ADR收報3.62元，低1仙。

ADR港股比例指數報26104，跌5點。夜市期指收報26130點，跌13點，較昨日恒指收市高水20點。恒指昨日反覆高收，報26110點，升67點或0.3%。

高盛把香港今年經濟增長預測由原先估計微升0.2%，向下修訂至按年跌0.6%。另外，多家傳媒引述消息報道，行政會議今日召開特別會議，將公布引用《緊急法》就《禁蒙面法》立法。

焦點板塊

內房股：陸續公布上月銷售表現，恒大(03333)9月合約銷售額約831.1億元人民幣，按年升31.9%，刷新單月合約銷售額歷史紀錄；碧桂園(02007)9月權益合同銷售金額約515.8億元人民幣，按年增加40.39%；中梁控股(02772)首9個月，累計合約銷售額約1005億元人民幣；合景泰富(01813)9月集團預售額92.31億元人民幣，按年增加66.6%。

焦點股份

港交所(00388)：倫敦證券交易所(LSE)的主要股東與要求港交所最少增加收購作價20%，以及提高現金比重，才可能支持其涉及金額390億美元(3042億港元)的收購建議。

華能新能源(00958)：獲中國華能集團以每股現金3.17元提出要約全購，完成後退市。要約價較停牌前溢價約18.73%，較其6月底時每股資產淨值折讓約4.62%。

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