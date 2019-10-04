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【個股分析】內銀呈超賣 博反彈首選建行

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昨日外圍股市受壓，惟港股先跌後回升。恒指低開211點後，最多跌233點，一度低見25809點，其後跌幅收窄，最多曾倒升150點見26192點，收市升67點，報26110點，大市全日成交總額625.69億元。

內銀股自去年初開始一直下跌，不少機構投資者也看淡其前景，惟現階段股價相信已反映負面因素，建議可分批吸納博反彈，而眾多內銀股中，建行(00939)可作首選。

一直以來，只要內銀由低位回升，建行都屬「帶頭」上升的股份，雖建行的基本因素未必是一眾內銀股中最佳，但短線博反彈，仍應以它作首選。截至今年6月底止，建行中期純利約1541.9億元(人民幣．下同)，較去年同期升4.87%，每股盈利62分，不派中期股息。期內經營收入增約6.7%至3443.87億元。其中利息淨收入約2504億元，增4.59%。另淨利差2.12%，跌0.08個百分點；核心一級資本充足率13.7%，跌0.13個百分點；不良貸款率1.43%，降0.03個百分點。

建行公布中期業績前，可說市場完全沒有期望，但結果卻仍較市場預期為佳，首先不良貸款率有下降，另淨利差收窄，純利按年下跌，但按季增長卻加快，整體上，業績尚算「合格」。

不少機構投資者看淡內銀前景，主要原因是潛在較大壞賬風險令盈利倒退，以及擔心政策及風險事件影響，這令建行的股價不斷受壓，由去年1月中高位8.96元一直下跌，跌至上月最低見5.55元才稍作反彈，惟筆者相信負面因素已反映在股價之上，現階段已呈超賣，建議可候5.7元以下分批吸納，跌穿5.3元止蝕，目標6.5元。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

 

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