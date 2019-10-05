即巿股評 港股直擊

美股風高浪急，恒指昨天借消息拗腰倒升，繼續在26000水平載浮載沉，面對經濟數據轉差，港股後市偏淡，但並非全無亮點。

香港第三季本地生產總值(GDP)本月底公布，而周三率先出籠的零售數字，反映本港已瀕臨衰退。8月零售總銷貨值不足300億元，只有294億元，按年下瀉23%，跌幅較7月份擴大11.5個百分點，不僅比1998年亞洲金融風暴時還差，也是自1981年有紀錄以來的最大單月跌幅，顯示港零售市道嚴重惡化。然而，分項中民生消費卻逆市上升，預料或使收租股表現呈兩極。

8月份零售業慘淡，除了本港經濟狀況欠佳影響消費情緒外，亦因受6月以來反修例運動愈演愈烈對訪港旅遊業及相關消費活動重擊，尤其是內地旅客的購物意欲大減，當中，「大款」最愛的珠寶首飾、鐘錶和名貴禮物，銷售額急插47.4%，跌幅遠超7月的24.3%；「大媽」熱捧的藥物及化妝品銷售額勁挫30%，而7月僅倒退16.5%。

雖然大部分零售類別隨整體銷售回落，惟多個與民生相關的「內需」類別繼續造好，漲幅更有所擴大。

附【圖】所見，8月新鮮蔬果銷售額升16.4%， 遠勝7月增長5.3%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類銷售升幅則進一步提高到10.9%，超級市場銷貨亦上揚0.9個百分點，至1.9%。

由於新鮮蔬果、新鮮或急凍魚類及禽畜肉類與超市的銷售是以本地市民消費為主，而銷售點鄰近民居，據估計，近月示威蔓延多區，可能使市民減少外出消費，卻刺激了住宅區的新鮮食品需求，帶動相關類別表現。

相反，傳統購物區內百貨公司類別受示威頻仍影響，銷售額由7月下挫10.4%，跌幅顯著擴闊至8月的29.9%。

反修例風波迄今未有平息跡象，近日示威暴力場面更不斷升級，令零售市道雪上加霜。以周二(1日)十一國慶黃金周假期首天為例，港鐵(00066)接連關閉47個車站，多條路線服務停止，全港超過30個大型商場「落閘」休業。同日，訪港內地旅客僅9.3萬人次，按年勁挫62.3%。

示威者不是在各地區都「無差別」衝擊，只是位處遊客和購物旺區的商場受影響較大，持有金鐘太古廣場的太古地產(01972)，已短暫調整部分商戶租金，以支援零售業及與租戶共渡時艱。希慎興業(00014)在銅鑼灣擁多個大型商用項目，九倉置業(01997)旗下則有尖沙咀海港城和銅鑼灣時代廣場亦勢受拖累。難怪摩根士丹利發出報告唱淡，預期希慎和九置股價將受壓，並給予「觀望」評級。

反之，經營私人屋苑、居屋、公共屋邨商場為主的房託(REITs)，即使市民購物意欲不振，對區內新鮮食品及超市銷售影響有限，因此，抵禦整體消費疲弱逆風的能力更大，其中可以留意領展(00823)和置富產業信託(00778)。

信報投資研究部

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