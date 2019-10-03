重要通告 港股直擊

聯泰控股(00311)公布，以代價485萬美元(約3783萬港元)收購緬甸製衣公司。

董事局相信，收購事項符合集團的策略，可擴大其策略性地域版圖，進而鞏固業內的領導地位及競爭優勢。