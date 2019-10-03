即巿股評 港股直擊

一個小城裡面，漫天峰火的一天，有人性命垂危，同時有人歌舞昇平，賭馬作樂。

平行時空

這些近乎平行時空的現象，豈止一種體現。進入中產報由廢青去到廢中邊緣，例子實在見太多。

試過提及一些新人、新概念或新產品，沒有反響，然後好幾個月後會有人把已經不新的「新人」、「新概念」或「新產品」再提出，有些反響，然後再過好幾個月……

資訊持續爆發，未必每人吸收能力可跟上，加上嚴重社交媒體偏聽，平行時空只會愈拉愈遠。如果個人有井蛙心態更慘烈。

最近感受甚深是美團(03690)，5月中旬推介之後，不常掛在口邊。當時文章指市場嚴重低估美團，亦無謂與花生友口舌之爭。四個半月之後的分別，除了最少三成半升幅外，更重要是概念。

美團交出對辦業績，股價升一輪後，市場當然又一遍睇好，不少口臭臭的花生友也默默轉View，5月中推介時市場平均目標僅63.35元，現在已升至84.43元。

人家已在談無人配送，花生友還在嘲諷外賣仔毛利低。

你想先行一步抑或拾人牙慧？

找到題材，消化資訊，嘗試講好故仔的同時，每天收到的問題不外乎是內銀股收息，作為Storyteller，除經常檢討自己講故技巧，對投資者連細細地一手試下也不會，其實相當失望。

平衡時空

每個市場、每個板塊都是一個時空，大時代乃變革的好時機，一直活在舊時代，何來出路？財力之內不妨跳去一個新時空探索。

當然，心態要平衡。新事物不是要立即顛覆生活，不過拒絕嘗試新事物，未來會由生活會顛覆你，遭時代遺棄。

又比如「過去十年股票能否跑贏樓市升幅」等多餘想法，可免則免，因為兩個市場的波動性、進入資金門檻、交易成本和交易條件完全不同，不應比較；亦無法例規定，買股不同時買樓。

專欄面世三年半，從不自認專家，只是一個小小資訊提供者，而投資市場早已沒有專家，能夠掌握資訊，把資訊玩出神入化，天下任君行。

陳鎮強

信報分析員

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