港股直擊 即巿股評

美國擬啟動向75億美元歐盟商品徵收關稅，市場憂環球貿易關係惡化，隔晚美股續下挫。港股十月開局低收後，今日先低後高。

恒指低開211點，開市後最多跌233點，見25809點全日低，未有跌穿昨日低位，之後跌幅收窄，上午曾僅跌76點，但受制兩萬六，中午跌124點。下午3時左右突抽高，曾倒升150點，見26192點全日高，一度重上10天線(約26159點)，之後回順。恒指收報26110點，升67點或0.3%。

國企指數報10220點，升38點或0.4%。

大市成交額625.69億元。

傳媒引述消息報道，行政會議明天召開特別會議，會後將公布引用《緊急法》就《禁蒙面法》立法。

美國道指期貨最新升71點，報26056。歐洲股市昨日重創，最新個別走，英國股市再跌0.6%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.1%；石藥(01093)彈升3.3%，為今日表現最好藍籌；舜宇(02382)升1.3%；港鐵(00066)彈2.3%；公用股中電(00002)和煤氣(00003)升約1.2%。相反，滙控(00005)跌1.3%；隔晚油價下挫，加上遭大和降評級，中海油(00883)跌1%。

焦點板塊

濠賭股：澳門10月首兩日內地客按年增長9.6%，濠賭股造好，藍籌銀娛(00027)和金沙(01928)分別升2.7%和1.8%。另外，美高梅中國(02282)升2.4%；永利澳門(01128)升2.8%；新濠(00200)升2%；澳博(00880)升3.3%。

本地收租及零售股：本港8月零售創有記錄以來最大單月跌幅，本地收租及零售股受壓，九倉置業(01997)跌0.9%；利福(01212)跌0.7%；歐舒丹(00973)跌1.5%；I.T(00999)跌3.3%。另外，希慎(00014)跌2.1%；長實(01113)和太地(01972)跌0.6%。

內需股：美團(03690)和百威亞太(01876)反覆尋頂。美團高見83元創新高，收市升1.1%；百威見30.05元創新高，收市倒跌0.3%。另外，海底撈(06862)升半成；頤海(01579)飆8.3%；蒙牛(02319)升2%；澳優(01717)升2.5%；五谷磨房(01837)升2%。羽絨股波司登(03998)創近9年高，收市升1.8%。

體育用品股：瑞信發表報告，睇好內地運動品牌，獲升評級至「跑贏大市」的安踏(02020)股價創新高，收市升3.4%；瑞信行業首選李寧(02331)，股價升4.5%；同樣獲瑞信叫買的特步國際(01368)升4%。另外，Nike供應商申洲國際(02313)升1.3%；台資OEM裕元集團(00551)升1.9%。

物業管理股：集體抽升，碧桂園服務(06098)升3.5%；雅生活(03319)尋頂，收市升5.4%；奧園健康(03662)升6.4%；永升生活(01995)升4.1%；中海物業(02669)升2.3%；佳兆業美好(02168)升3.7%；彩生活(01778)升4.7%；新城悅服務(01755)飆7%。

焦點股份

中航國際(00161):復牌飆19.7%，成交額達3.74億元。集團獲母企以每股9元提出私有化。同系中航工業(00232)升5.3%；中航科工(02357)跌0.5%。

德昌(00179)：歐美貿易緊張關係升溫，集團上財年有33%收入來自歐洲，股價挫3.5%。

半新股：多股逆市受壓，LFG投資控股(03938)插22.1%；復宏漢霖(02696)和TBKS(01960)創新低，收市分別跌3.2%和7.8%。

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