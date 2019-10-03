港股直擊 即巿股評

復宏漢霖(02696)曾挫3.6%，見46.1元創上市新低，現跌2.6%，成交額1650萬元。

集團上月25日由復星醫藥(02196)分拆上市，招股價49.6元。

TBKS HLDGS(01960)先高後挫，曾升5.9%，之後掉頭，曾挫20.6%，見0.405元，插穿招股價0.5元，低見0.405元，現跌18.6%，成交額2940萬元。

集團周一上市，當日曾飆近倍見0.97元，之後持續回落。

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