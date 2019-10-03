即巿股評 港股直擊

中美貿易談判一切準備就緒，本來都好哋哋，但美國好似不甘寂寞咁，表示擬啟動向75億美元歐盟商品徵收關稅，歐盟當然唔會咁易屈服，較早前已放風，若然美國搞搞震，歐盟一定覆桌。歐美股市隔晚有得震，冇得瞓，再加理美國呢兩日公布嘅經濟數據，反映美國經濟惡化中，美股隔晚跌到走晒樣，三大指數跌逾1%，連續第二日急挫。不過港股繼續好似噚日咁款……力托，喺亞太區股市中表現較佳。

恒指低開211點，開市最多跌233點，半日低位25809點，竟然未跌穿昨日低位，其後跌幅繼續收窄，曾僅跌76點，見過25966點半日高位，受制於26000點。恒指中午報收25918點，跌124點；國企指數一午報10151點，跌31點。

雖然指數跌百幾點唔算多，至少恒指仲力守25600至25700呢個重要支持位，前者接近250周線(25602點)，後者則接近50月線(25698點)，呢個重要支持暫時力守，但係唔少重磅股表現都係麻麻。大笨象(00005)唔使問繼續跌，穿咗60元呢個大位，今日再跌1.5%。三桶油亦腳軟，講咗N次油價係目前環球經濟狀況下，實在好難勁升，所以石油股高追必遇伏，幾乎百發百中。而中海油(00883)更被大行調低評級，股價半日跌1.7%。較為奇怪係今日濠賭股竟然逆市上升，好老實澳門博彩收入買少見少，呢個板塊近年幾都廢咗武功，間唔中死貓彈兩下，就係可以不理。

內需股真係高處未算高，持續跑贏大市，今日兩件重量級內需股美團(03690)及新丁百威亞太(01876)繼續尋頂，後者差些少到短期目標30元，有貨要留意住係咪要隨時食糊。而阿Man早於年初已有推介嘅安踏體育(02020)，即使曾遭沽空機構狙擊，但真金不怕洪爐火，股價再創新高，半日升逾3%，多得有大行調升評級及目標價。既然資金繼續撐內需股，阿Man認為又係時候望望蒙牛(02319)，連續升番幾個交易日，睇吓有冇本事上番30元，並收復其他移動平均線，目標睇番32元，再跌穿29元要識執生。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)