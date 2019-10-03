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今日 13:41 港股直擊 即巿股評

午後續挫逾百點 東亞創逾十年新低

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恒指中午報25918點，跌124點。午後變化不大，恒指續挫逾百點，最新報25893，跌149點。

國企指數跌41點報10141。

大市半日沽空有35.72億元，沽空比率11.9%。

盈富(02800)半日沽空有4.44億元，沽空比率38.7%，最新報26.8元，跌0.4%。

滙控(00005)半日沽空有4.23億元，沽空比率近五成一，現跌1.5%報58.75元。

本地銀行股近月捱沽，東亞(00023)更曾挫2.4%，低見18.9元，創逾十年新低，最新報19.04元，跌1.7%。

安踏(02020)升2.9%，暫為表現最好國指成分股；粵海投資(00270)緊隨其後，升2.6%。

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