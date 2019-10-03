港股直擊 即巿股評

隔晚美股續下挫，市場憂美國和歐盟貿易關係升溫，港股昨日低收後，今早曾挫逾200點，之後暫喘穩。

恒指低開211點，開市後最多跌233點，見25809點半日低，未有跌穿昨日低位，之後跌幅收窄，曾僅跌76點，見25966點半日高，暫受制兩萬六。恒指中午收報25918點，跌124點或0.5%，大市成交額299.03億元。

國企指數報10151點，跌31點或0.3%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.4%；滙控(00005)跌1.5%；創科(00669)跌1.8%；隔晚油價下挫，加上遭大和降評級，中海油(00883)半日跌1.7%。相反，石藥(01093)彈升2.4%；舜宇(02382)升1.5%；銀娛(00027)和金沙(01928)分別升2%和0.8%。

焦點板塊

本地收租及零售股：本港8月零售創有記錄以來最大單月跌幅，本地收租及零售股受壓，九倉置業(01997)跌1.5%；領展(00823)跌0.8%；利福(01212)跌1.9%；周大福(01929)跌1.6%；歐舒丹(00973)跌2.4%；I.T(00999)跌2.3%。另外，港鐵(00066)跌1%；長實(01113)跌1.9%；太地(01972)跌1.2%。

內需股：美團(03690)和百威亞太(01876)反覆尋頂。美團高見85.15元創新高，半日升0.1%；百威見29.9元創新高，半日升0.2%，成交額9.2億元。另外，頤海(01579)飆7.2%；五谷磨房(01837)升2%。體育用品股安踏(02020)獲瑞信升級及目標價，股價創新高，半日升3.5%。

焦點股份

中航國際(00161):復牌飆19.7%，成交額達3.02億元。集團獲母企以每股9元提出私有化。

德昌(00179)：歐美貿易關係升溫，集團上財年有33%收入來自歐洲，半日挫5.2%。

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