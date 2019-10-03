即巿股評 港股直擊

歐美股市大跌，恒指卻未有大跌，執筆時僅跌87點報25955，不過升跌比例卻差勁，下跌股佔66%，上升股34%，第四季維持審慎看法，主要經濟體製造業景氣惡化，中美貿談夾雜本港政治因素，還有英國脫歐風險等。恒指250周線(目前約25600點)支持位不宜明顯失守，否則下試8月中低位24899點及去年10月底的24540。預期第四季後期，「界內證」會受注意，主要是不少將於明年1月到期，上下限介乎大概23000至28000點命中界內的機會較大，料較受歡迎。

今年高息策略的藍籌「狗股策略」表現遜色，主要是內銀、滙控(00005)及中石化(00386)落後，而第一季遭剔出藍籌的華潤電力(00836)，今年以來更大跌三成半。

「強者愈強」的「趨勢投資法」近年大熱，尤其是證監收緊孖展的新例下，中小型股莊家現形，有增長題材、有大行加持的強勢股很易成為擁擠交易，泡沫不斷被合理化。港股邊緣化下，未來一段時間，「恒綜強勢股投資法」仍然較可取，弱勢股炒反彈只係過過手癮，欠缺紀律得個玩字。

今早推介早前已轉強勢的東風集團(00489)，上月股價造好，9月11除息日更急升，大摩唱好睇10元推波助瀾。汽車股目前股價已大致反映今年銷量下跌因素，市場開始憧憬明年上半年復甦，以及內地進一步推出利好政策。貴陽市早前宣布取消汽車限購之後，會否再有限購省市鬆綁，是短期潛在催化。

東風上半年純利上升5.3%，至84.99億元人民幣，綜合毛利率得以提升，並維持派中期息。集團早前發佈未來十年科技發展規劃，另外近期在無人駕駛研發方面取得突破，獲武漢市發出第一張自動駕駛汽車路測牌照。

目前汽車製造股中只有吉利(00175)、華晨(01114)及東風屬強勢股，當中以東風的估值較吸引，預測市盈率只有4.2倍，市賬率只有0.4倍，較過去的中位數低0.9個標準差，預測息率達4.8%。近月股價自8.5元高位回落，幅度已頗夠，現價在250天線附近，今早介紹時為7.36元可收集，中線上望8至8.1元，跌穿7元止蝕。

羅崇博 (杜比)