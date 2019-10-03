港股直擊 即巿股評

大和 中海油(00883)

評級：買入 -> 持有

目標價：14.7元 -> 12.5元 (較前收市價11.86元有5.3%潛在升幅)

大和發表報告，沙地產能恢復，加上全球經濟疲弱，故降油價預測，同時也削中海油評級及目標價。

報告指出，沙地石油設施遭襲擊，原先估計設施需要數個月才能恢復運作，令每日570萬桶石油受到影響，但沙地已回復產能，過去兩周總產能更提升至每日970萬桶，與此同時油組下調今明兩年石油需求預測，基於最近情況，大和將油價預測由原先估計2019至2021年平均會有67美元，降至分別為65美元、64美元及65美元。

大和續稱，中海由今年目標是產能可達4.8至4.9億桶油當量，該行更相信2019至2021年產能每年可提升6%，跑贏對手中石油(00857)及中石化(00386)(按年分別年增3%及1%)，主要受惠南中國海項目及海外項目。

不過，大和認為，隨着全球經濟疲弱，加上沙地產油回歸正常，故降中海油2019至2021年盈利預測6至9%，每股盈利分別為1.21元人民幣、1.24元人民幣及1.33元人民幣，目標價由14.7元降至12.5元，評級由「買入」降至「持有」，折合1.1倍市賬率。

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