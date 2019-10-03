港股直擊 即巿股評

今朝揀咗隻恒指熊(56575)出嚟，由噚日上半場嘅11點20分至下半場1點30分，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，而呢呢段時間(56575)高低位做過$0.055/$0.037，平均買入價就係$0.046。

去到下半場，個市實在有啲古怪，喺2點鬆啲嗰段時間，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)由 入嗰時嘅嚴重超買碌返落去超賣區，但講緊SlowSTC(14,3)兩線只係做緊「2」字頭(中間至尾添)嘅水平，跟手再彈反上去，接近下晝3點到SlowSTC(14,3)又再次上返去嚴重超買位，手揸熊證確實係令人有啲氣餒。而臨市前20分鐘，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)再度回落，今次仲要落到去20以下水平，但(56575)喺呢段時間高低位做過$0.048/$0.045，平均賣出價只都係$0.0465，喺今日唔知聽日事嘅情況下，唔想過夜嘅的確可以叫做打個和收隊，以換來安寢。

哼~呢個世界果然係「有早知就短乞衣」，噚日等緊睇《全民造星2》嗰時，收到whatsapp話道指開市曾跌逾300點；到《全民造星2》啱啱開始咗5分鐘圖，再收到whatsapp話道指跌幅擴大至逾400點。Well，熊證過咗夜就更係無問題啦，到依家9點49分仲廿格落袋添；但無過到夜嘅其實都唔駛唔開心，因為你慶幸至少自己唔係揸隻牛證過夜先嘛，你睇25700至25799點呢層最貼價牛證有868張期指，亦都係最多新增街貨層，嗰堆牛證今日證價跌幾多？你去牛證20大跌幅度睇吓囉；BTW，開心與否，有時都係相對嘅。

再睇返個市，依家9點56分，恒指做緊25825點，跌217點，明明噚日見就嚟到保歷加通道底，但今日再睇見保歷加通道口拓闊，即暗示連保歷加通道都比位大市向下。14RSI繼續向下走；DMI嘅+DI同-DI兩線同步下行；至於MACD就一早發出「熊差距」之餘仲要已經進入「熊區」，傳說中嘅「雙熊」出現；SlowSTC(14,3)就唔駛講，一路都keep住喺地面爬行。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，今日見牛熊兩邊都無新增層數，仍然牛熊兩邊最近嘅都係25700至25799點同26200至26299點，以恒指10點2做緊25857點計，就更係下行殺牛嘅機會大啦，呢度有相當於868張期指，街貨量不比上方最貼價牛證弱，開輪商啲search engin時見今日有啲再貼價嘅熊證上市，講緊個市只係爭100點多啲啫，收回價25946點，呢啲槓桿係非常吸有，講緊大部份都有80倍以上，不過做人做trade都唔駛咁博嘅，碌低個表少少，噚日揀嘅(56575)有成17%街貨咁多嘅，不過以用返Day trade嘅方法可以揀啲貼價少少嘅熊證嘅，好似恒指熊(56580)，收回價26208點，同現價有逾370點差距，同一收回價中槓桿最高又低街貨，但依家(10點10分)恒指跌幅收窄咗，無嘢嘅，你開佢5分鐘圖就見佢今朝條SlowSTC(14,3)超賣得好緊要，依家反彈中，所以淡友要等一等啦。

頭先搵圖時見到有隻個股殘過我家老爺連續睇幾夜凌晨波第二日再返工咁嘅款，下晝續。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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