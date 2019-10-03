港股直擊 即巿股評

微盟(02013)計劃斥1億回購股份，股價逆市造好，現飆5.9%，造3.8元，為盤中高位，成交金額1087萬元。

集團公布，正式決議行使股份購回授權，以不時按最高總價1億元，於公開市場購回股份，股份購回計畫期間為2019年9月30日至2020年3月31日，董事會可能會根據市況進一步行使股份購回授權。

微盟認為，股份購回可展示對自身業務展望及前景充滿信心，最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。

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