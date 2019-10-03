港股直擊 即巿股評

中航國際控股(00161)復牌，高開18.4%，報8.25元，成交額2110萬元。

集團公布，獲控股股東中國航空技術國際控股，提出收購該公司全部已發行H股的要約，並以吸收合併方式進行，於完成後撤銷其H股上市地位。

每股H股要約代價為現金9元，較停牌前收市價6.97元，溢價約29.12%，較6月每股資產淨值6.86元人民幣，溢價約18.35%。

要約的最高價值約29.99億元，而控股股東將不會提高要約價。

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